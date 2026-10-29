Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Malaysia 2026 demi Jauhi Kejaran Jorge Martin

Marc Marquez Siap Menggila di MotoGP Malaysia 2026 demi Jauhi Kejaran Jorge Martin (Ducati Corse)

SEPANG - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, bertekad untuk memaksimalkan MotoGP Malaysia 2026. Marquez ingin memperlebar jarak atas pesaing terdekatnya, Jorge Martin (Aprilia Racing), di klasemen sementara MotoGP 2026.

1. MotoGP Malaysia 2026

Balapan MotoGP Malaysia akan berlangsung pada akhir pekan ini. Seri balapan ke-19 musim ini itu akan digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 30 Oktober - 1 November 2026.

Pada balapan tersebut, Marc Marquez mempunyai kesempatan untuk memperlebar jarak keunggulan di klasemen. Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut kini memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 365 poin.

Dia unggul 10 poin dari Jorge Martin yang berada di urutan kedua. Terlebih, Martinator -julukan Jorge Martin- juga masih belum bisa dipastikan tampil di Sirkuit Sepang.

Marc Marquez tampil di MotoGP Australia 2026 (Foto: Ducati Corse)

Pembalap asal Spanyol itu tengah menjalani pemulihan cedera akibat kecelakaan pada balapan sprint di Australia. Akibat insiden itu, Martin mengalami patah pergelangan tangan.

Walau demikian, Marquez mengakui bahwa Sirkuit Sepang merupakan lintasan balap yang menantang untuknya. Cuaca dan karakteristik sirkuit ini seringkali merepotkannya.

"Sepang adalah trek yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan Phillip Island, dan cuaca di sini selalu membuat segalanya lebih menantang,” kata Marquez dikutip dari Crash, Rabu (28/10/2026).