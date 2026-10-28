5 Pembalap yang Sering Menang di MotoGP Malaysia, Nomor 1 Valentino Rossi!

Berikut lima pembalap yang sering menang di MotoGP Malaysia (Foto: MotoGP)

BERIKUT lima pembalap yang sering menang di MotoGP Malaysia. Salah satunya adalah sang legenda hidup Valentino Rossi!

MotoGP Malaysia 2026 akan digelar akhir pekan ini. Seri ke-19 MotoGP 2026 itu bakal dihelat di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, pada 30 Oktober hingga 1 November.

Tentu menarik melihat seperti apa rekor para pembalap di seri Malaysia. Siapa saja yang sering menangi lomba di Negeri Jiran? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap yang Sering Menang di MotoGP Malaysia

1. Valentino Rossi

Legenda balap dunia ini punya banyak kenangan dengan Sepang. Rossi dua kali mengunci titel gelar juara dunianya di Malaysia tepatnya pada 2003 dan 2009.

Total, pria asal Italia ini enam kali menang balapan di Malaysia tepatnya pada 2001 (500cc), 2003, 2004, 2006, 2008, dan 2010. Rekor Rossi satu ini sulit untuk dipecahkan pembalap lain!

2. Mick Doohan

Enam kemenangan milik Rossi tersebut menyamai pencapaian juara dunia asal Australia ini. Doohan adalah pemenang balapan terbanyak di Malaysia sebelum The Doctor.

Total, ayah dari Jack Doohan ini naik podium tertinggi pada 1992, 1994, 1995, 1997, dan 1998, saat masih bernama GP 500 serta 2002 saat sudah jadi kelas MotoGP. Doohan memang pembalap jempolan.

3. Dani Pedrosa

Catatan dua pembalap tersebut hanya bisa didekati oleh pria asal Spanyol ini. Pedrosa tercatat menang tiga kali balapan di Malaysia pada 2012, 2013, dan 2015.

Kemenangannya 11 tahun lalu menyisakan cerita. Sebab, MotoGP Malaysia 2015 lebih dikenang gara-gara insiden yang melibatkan Rossi dengan Marquez!