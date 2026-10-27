Jorge Martin Patah Pergelangan Tangan, Nekat Tampil di MotoGP Malaysia 2026?

JAKARTA - Aprilia Racing mengonfirmasi Jorge Martin akan mencoba untuk berpartisipasi dalam MotoGP Malaysia 2026 akhir pekan ini. Hal tersebut menyusul cedera pergelangan tangan yang dialami Jorge Martin akhir pekan lalu di Phillip Island.

1. Jorge Martin Cedera Pergelangan Tangan

Juara dunia 2024 tersebut mengalami kecelakaan saat sprint race di MotoGP Australia 2026 akhir pekan lalu. Ia mengalami cedera ketika sedang bersaing ketat dengan pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, untuk memperebutkan gelar juara MotoGP 2026.

Jorge Martin mengalami patah pergelangan tangan akibat kecelakaan tersebut. Ia pun terpaksa mundur dari balapan utama hari Minggu.

Namun, Jorge Martin masih cukup beruntung. Pasalnya, balapan utama MotoGP Australia 2026 dibatalkan karena cuaca buruk. Selisih 10 poin dengan Marc Marquez yang kini berada di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 pun tidak berubah.

Jorge Martin (Aprilia Racing)

2. Nekat Tampil di MotoGP Malaysia?

Kini, pembalap asal Mallorca itu telah bertolak ke Sepang untuk mencoba ambil bagian pada MotoGP Malaysia.

Jorge Martin masih mungkin untuk mengundurkan diri dari rangkaian balapan akhir pekan ini, tergantung pada kondisi fisiknya.

Ia masih harus menjalani tes kebugaran pada hari Kamis. NamunM ia menyatakan berupaya untuk tiba di Sepang dalam kondisi terbaik.

"Saya sedang menjalani perawatan yang diperlukan untuk memulihkan cedera ini agar bisa tiba di Sepang dalam kondisi terbaik," ujar Jorge Martin menjelang balapan di Sepang, melansir Crash, Selasa (27/10/2026).

"Mustahil untuk membuat prediksi apa pun. Kami harus menilai situasinya dari hari ke hari," katanya.



Sepang bukanlah sirkuit yang bersahabat bagi Martin sejak ia bergabung dengan Aprilia. Pembalap Spanyol itu sempat mengalami kecelakaan hebat saat tes pramusim 2025. Kecelakaan itu memicu serangkaian cedera hingga membuatnya hanya bisa tampil di tujuh seri Grand Prix tahun lalu.