Jorge Martinez: Valentino Rossi Komplet, tapi Marc Marquez Lebih Cepat!

PEMBALAP legenda ajang Grand Prix, Jorge Martinez “Aspar”, memberi penilaian soal dua pembalap ternama, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Jorge Martinez yang berstatus founder tim Aspar dengan tegas menyebut The Doctor -julukan Valentino Rossi- sebagai pembalap yang lebih komplet ketimbang Marc Marquez.

“Menurut saya, Valentino Rossi merupakan pembalap yang lebih komplet. Namun, Marc Marquez jauh lebih cepat,” kata Jorge Martinez, Okezone mengutip dari riderapart.com, Rabu (28/10/2026).

1. Kagumi Marc Marquez

Jorge Martinez yang masuk MotoGP Hall of Fame pada 2019, tak segan mengagumi The Baby Alien -julukan Marc Marquez. Ia kagum karena Marc Marquez bisa bangkit setelah mengalami cedera parah pada 2020.

Musim 2020 dan 2021 bak petaka bagi Marc Marquez. Setelah absen di seluruh balapan pada 2020 efek kekecelakaan parah pada race perdana, The Baby Alien juga tak bisa mengelak dari rentetan cedera pada MotoGP 2021 hingga 2023.

Ketika pelan-pelan pulih dari cedera pada 2023, motor Marc Marquez, RC213V (Repsol Honda) jauh dari kata kompetitif. Namun, Marc Marquez yang saat itu berusia 30 tahun tidak menyerah begitu saja.

Ia rela turun kasta ke tim satelit untuk membela Gresini Racing pada MotoGP 2024. Setelah finis ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024, Marc Marquez keluar sebagai kampiun MotoGP 2025 bersama tim pabrikan Ducati (Ducati Lenovo).