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HOME SPORTS MOTOGP

Berbekal Podium di Aragon, Kiandra Ramadhipa Siap Menggila di Moto3 Junior Misano 2026!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |11:24 WIB
Berbekal Podium di Aragon, Kiandra Ramadhipa Siap Menggila di Moto3 Junior Misano 2026!
Berbekal Podium di Aragon, Kiandra Ramadhipa Siap Menggila di Moto3 Junior Misano 2026! (Dok)
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JAKARTA - Pembalap Honda Asia-Dream Racing Junior Team, M Kiandra Ramadhipa, bersiap melanjutkan perjuangannya pada putaran ketujuh FIM Moto3 Junior World Championship 2026 di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, pada 16–18 Oktober 2026. Berbekal raihan podium kedua pada Race 1 di seri sebelumnya, Ramadhipa bertekad kembali meraih podium untuk memperkuat posisinya di lima besar klasemen sementara pebalap.

1. Lanjutkan Tren Positif

Pada putaran sebelumnya yang berlangsung di MotorLand Aragón, Spanyol, pada 27 September 2026, Ramadhipa yang menunggangi NSF250RW menunjukkan daya saingnya dengan finis di posisi kedua pada Race 1 dan posisi keempat pada Race 2. 

Hasil tersebut membuatnya mengoleksi 113 poin dan menempati posisi keempat klasemen sementara. Ia selisih 23 poin dari posisi ketiga. Kondisi ini membuat setiap balapan berikutnya menjadi krusial bagi Ramadhipa untuk memperkecil jarak dan memperjuangkan posisi tiga besar.

Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) ini terus menjalani proses evaluasi untuk menjaga konsistensi performa dan meningkatkan daya saingnya di papan atas klasemen pembalap. Menjaga performa sepanjang balapan, membaca dinamika persaingan, serta memaksimalkan setiap peluang untuk meraih poin menjadi aspek penting yang terus diperhatikan dalam menghadapi seri tersisa.

Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team M Kiandra Ramadhipa
Pembalap Honda Asia Dream Racing Junior Team M Kiandra Ramadhipa

Menghadapi putaran terakhir di Misano yang akan menghadirkan dua balapan, Ramadhipa berupaya memaksimalkan setiap kesempatan untuk meraih hasil terbaik. Dengan fokus pada performa dan kepercayaan diri dalam menghadapi persaingan, ia optimis dapat menutup musim dengan pencapaian positif.

“Saya siap untuk bertarung di last round ini dan ingin mengakhiri musim dengan hasil yang positif dan membanggakan. Peluang memang masih terbuka. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk bisa meraih podium. Mohon dukungannya,” ujar Ramadhipa, dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

 

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