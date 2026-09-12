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Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Rajai Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP San Marino 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |12:50 WIB
Jadwal MotoGP 2026 Hari Ini: Marc Marquez Rajai Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP San Marino 2026?
Marc Marquez siap tampil maksimal di MotoGP San Marino 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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JADWAL MotoGP San Marino 2026 yang digelar di Sirkuit Misano, Italia pada Sabtu (12/9/2026) akan diulas Okezone. Ada tiga rangkaian MotoGP San Marino 2026 yang dilangsungkan hari ini, yakni latihan bebas 2, kualifikasi dan sprint race.

Latihan bebas 2 digelar pukul 15.10–15.40 WIB. Kemudian pukul 15.50-16.30 WIB dilangsungkan sesi kualifikasi. Rangkaian MotoGP San Marino 2026 hari ini ditutup sesi sprint race yang digelar pukul 20.00 WIB (13 lap).

1. Marc Marquez Raja Sirkuit Misano

Marc Marquez delapan kali menang di Sirkuit Misano. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez delapan kali menang di Sirkuit Misano. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Meski berasal dari Spanyol, Marc Marquez tercatat sebagai rider paling sukses di Sirkuit Misano, Italia. Semenjak turun di ajang Grand Prix pada 2008, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- delapan kali menjadi yang terbaik di sirkuit yang bernama lengkap Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Khusus di kelas MotoGP, The Baby Alien lima kali menjadi yang terbaik pada 2015, 2017, 2019, 2024, 2025. Melihat fakta di atas, Marc Marquez juara MotoGP San Marino dua musim terakhir.

Rider 33 tahun ini juga menunjukkan tanda-tanda kembali menang di MotoGP San Marino 2026. Di latihan bebas 1 MotoGP San Marino 2026, Marc Marquez menjadi yang tercepat.

Kemudian di latihan bebas atau free practice, Marc Marquez turun ke posisi dua setelah kalah tipis dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing). Dalam dua latihan bebas yang telah dijalani, Marc Marquez mendapatkan perlawanan ketat dari Marco Bezzecchi.

 

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