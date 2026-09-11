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HOME SPORTS MOTOGP

6 Momen Dramatis di MotoGP San Marino, Ada Drama Flag to Flag hingga Selisih 0,034 Detik!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |03:04 WIB
6 Momen Dramatis di MotoGP San Marino, Ada Drama Flag to Flag hingga Selisih 0,034 Detik!
6 Momen Dramatis di MotoGP San Marino, Ada Drama Flag to Flag hingga Selisih 0,034 Detik! (Dok MotoGP)
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JAKARTA - Terdapat 6 peristiwa menarik sepanjang gelaran MotoGP San Marino. Balapan di Sirkuit Misano tersebut kerap menghadirkan drama yang menjadi catatan bersejarah. 

Sirkuit Misano telah menjadi saksi berbagai momen ikonik. Berikut 6 peristiwa menarik yang pernah terjadi di MotoGP San Marino, sebagaimana dirangkum dari laman MotoGP, Jumat (11/9/2026): 

1. MotoGP San Marino 2022 : Kejutan dalam Perburuan Titel Pedrosa

Drama terjadi sebelum lampu padam ketika Dani Pedrosa terpaksa start dari grid paling belakang. Begitu aksi dimulai, harapan The Little Samuari pupus setelah ia terjatuh pada lap pembuka menyusul insiden dengan Hector Barbera.

Di garis finis, Jorge Lorenzo mengeklaim posisi pertama, menandai momen krusial dalam perebutan gelar juara dengan memperlebar keunggulannya menjadi 38 poin. Valentino Rossi finis kedua bersama Ducati, sementara Alvaro Bautista posisi ketiga. Pujian khusus untuk Jonathan Rea yang meraih urutan kedelapan pada penampilan perdananya di MotoGP saat ia tampil menggantikan Casey Stoner.

2. MotoGP San Marino 2015: Drama Flag-to-Flag

Pergantian motor merupakan hal dramatis pada balapan MotoGP. Pada MotoGP San Marino 2015, bahkan terjadi dua kali pergantian motor. 

Jorge Lorenzo start dari pole position. Ia memimpin pada lap-lap pembuka saat hujan mulai turun. Mayoritas pembalap lalu memasuki pit pada Lap 7, beralih ke ban basah karena hujan makin deras.

Namun, tak lama kemudian hujan berhenti dan sirkuit mulai kering, memaksa pit kedua dalam balapan flag-to-flag yang sesungguhnya. Marc Marquez merangsek ke posisi terdepan untuk mengemas kemenangan, diikuti Bradley Smith yang mengklaim posisi kedua di depan rekan senegaranya, Scott Redding.

 

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