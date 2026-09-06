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Marc Marquez Raja Sirkuit Misano, Otomatis Juara MotoGP San Marino 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |10:50 WIB
Marc Marquez Raja Sirkuit Misano, Otomatis Juara MotoGP San Marino 2026?
Marc Marquez berpeluang juara MotoGP2026. (Foto: instagram/@ducaticorse)
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PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tercatat sebagai raja Sirkuit Misano. Semenjak turun di ajang Grand Prix pada 2008, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- delapan kali menjadi yang terbaik di sirkuit tersebut.

Ketimbang pembalap mana pun yang pernah eksis di ajang grand prix, jumlah di atas merupakan yang terbanyak. Pesaing terdekat Marc Marquez adalah Jorge Lorenzo yang lima kali menang di Sirkuit Misano.

Sirkuit Misano, arena yang sering ditaklukkan Marc Marquez
Sirkuit Misano, arena yang sering ditaklukkan Marc Marquez

1. Marc Marquez Juara MotoGP San Marino?

Selanjutnya seri ke-14 MotoGP 2026 akan digelar dalam balapan bertajuk MotoGP San Marino 2026 pada 11-13 September 2026. Balapan MotoGP San Marino 2026 dilangsungkan di Sirkuit Misano yang notabene sirkuit favorit The Baby Alien.

Lantas, apakah ini tanda Marc Marquez akan memenangkan MotoGP San Marino 2026? Pekan lalu, Marc Marquez tampil dominan saat turun di MotoGP Aragon 2026.

Sejak awal, Marc Marquez diprediksi meraih kemenangan MotoGP Aragon 2026 karena berstatus raja Sirkuit Aragon. Benar saja, rider asal Spanyol itu keluar sebagai yang tercepat di kualifikasi, memenangkan sprint dan main race MotoGP Aragon 2026.

2. Tren Positif Marc Marquez

Marc Marquez dalam tren positif di MotoGP 2026. Dalam enam race terakhir, The Baby Alien memenangkan empat balapan di antaranya. Efeknya, Marc Marquez masuk ke dalam persaingan gelar juara MotoGP 2026 meski dua kali gagal finis dan dua kali gagal start karena mengalami cedera.

 

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