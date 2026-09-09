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Jelang MotoGP San Marino 2026, Jorge Martin Panik Disalip Marc Marquez dari Puncak Klasemen MotoGP 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |12:50 WIB
Jelang MotoGP San Marino 2026, Jorge Martin Panik Disalip Marc Marquez dari Puncak Klasemen MotoGP 2026?
Jorge Martin berjuang juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
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PEMBALAP Aprilia Racing, Jorge Martin, tidak khawatir disalip Marc Marquez dari puncak klasemen sementara MotoGP 2026 kelar MotoGP San Marino 2026 yang digelar pada 11-13 September 2026. The Martinator -julukan Jorge Martin- siap memberikan yang terbaik sekaligus menggagalkan upaya Marc Marquez naik ke puncak klasemen.

1. Main di Kandang

Sejak musim lalu, Jorge Martin membela tim pabrikan asal Italia, Aprilia Racing. Menurut Jorge Martin, seluruh balapan yang berlangsung di Italia maupun San Marino terasa istimewa, mengingat sang kuda besi berasal dari Negeri Piza.

Marc Marquez calon juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez calon juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Mumpung bermain di kandang, Aprilia Racing pantang kalah atas tim pabrikan lain di MotoGP San Marino. Uniknya, rival Aprilia Racing juga berasal dari Italia, yakni Ducati.

Jagoan Ducati tentu Marc Marquez yang saat ini menempati posisi dua klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 237 angka. Ia hanya terpaut 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara MotoGP 2026.

“GP Misano selalu menjadi balapan spesial ketika Anda membela tim asal Italia. Bersama Aprilia dan para penggemar, saya yakin ini akan menjadi akhir pekan yang luar biasa,” kata Jorge Martin, Okezone mengutip dari Crash, Rabu (9/9/2026).

“Memimpin klasemen memang penting bagi seluruh tim Aprilia, tetapi kami sudah melihat dengan jarak poin yang sangat tipis, hal itu bukanlah prioritas dan bukan pula faktor penentu. Kami harus terus fokus pada pekerjaan kami,” lanjut Jorge Martin.

 

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