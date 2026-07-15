Penyebab Pembalap Malaysia Hakim Danish Kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026

JAKARTA - Penyebab pembalap Malaysia Hakim Danish kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026 menarik diulas. Pasalnya, Hakim Danish start dari posisi 3, sementara Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-13 pada balapan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut.

Dalam balapan di Sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu, pembalap Msi tersebut harus finish di urutan ke-12. Ia finish di belakang Veda Ega yang berada di urutan 8. Sementara pembalap KTM, Brian Uruarte, keluar menjadi pemenang di Moto3 Jerman 2026.

1. Penyebab Hakim Danish Kalah dari Veda Ega

Hakim Danish mengungkapkan ia mengalami masalah dengan cengkeraman ban sejak sesi latihan. Ia merasa kurang percaya diri dan mencoba memperbaiki masalah tersebut di setiap sesi.

Pembalap Msi asal Malaysia Hakim Danish (Instagram/@hakimdanish_13)

Menurutnya, selama sesi kualifikasi, ia menggunakan ban lunak untuk melakukan 'time attack' dan merasa cengkeramannya sangat bagus. Namun, untuk balapan, ia menggunakan ban keras karena balapan di Sirkuit Sachsenring cukup panjang, yaitu 23 lap.

Namun, penggunaan ban keras selama balapan membuat Hakim kesulitan mendapatkan cengkeraman yang baik pada ban belakang. Ia mencoba mengatasinya sebaik mungkin dan mengejar kelompok terdepan, tetapi cukup sulit untuk dilakukan.

Faktanya, Hakim telah berusaha memperbaiki kelemahan di paruh pertama musim, tetapi ia belum berhasil mencapai hasil yang diharapkan.