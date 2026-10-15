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KOVO Cup 2026: Hyundai Hillstate Kalah 0-3, Performa Megawati Hangestri Tetap Dipuji Pelatih

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |21:02 WIB
KOVO Cup 2026: Hyundai Hillstate Kalah 0-3, Performa Megawati Hangestri Tetap Dipuji Pelatih
Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, tetap memuji Megawati Hangestri Pertiwi meski timnya kalah 0-3 dari Hi Pass di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
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YEOSU – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, tetap memuji performa Megawati Hangestri Pertiwi dan Jordan Wilson meski timnya menelan kekalahan 0-3 dari Hi Pass di laga pertama KOVO Cup 2026. Pun begitu, ia menilai masih banyak hal yang mesti ditingkatkan.

Hyundai Hillstate bertekuk lutut 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) di laga pertama Grup B KOVO Cup 2026. Duel itu digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

1. Statistik Megawati Hangestri

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi untuk Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 (Foto: KOVO)

Dalam laga itu, Megawati mencetak 14 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 35%. Sementara, Wilson menyumbang angka terbanyak bagi Hyundai Hillstate dengan 15 poin plus tingkat keberhasilan 34,15 persen.

Performa ciamik itu menunjukkan Megawati Hangestri masih belum habis meski baru pulih dari cedera lutut. Kang pun tak kuasa melayangkan pujian bagi Megatron dan juga Wilson.

"Baik Megawati maupun Jordan tampil cukup baik dalam hal menyerang. Namun, pertandingan kali ini memperlihatkan kekhawatiran yang selama ini kami antisipasi," ujar Kang, dikutip dari Naver, Kamis (15/10/2026).

Pria asal Korea Selatan itu menyoroti kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak asuhnya. Betapa tidak, Hyundai Hillstate total bikin 17 kesalahan sementara Hi Pass hanya 9 saja sepanjang laga.

 

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