Berkat Megawati Hangestri, Pelatih Hyundai Hillstate Kembali Optimistis Kejar Target

SUWON – Pelatih Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, kembali optimistis menatap Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 berkat Megawati Hangestri. Semakin ciamiknya penampilan pevoli asal Jember itu, maka timnya bakal terus meningkat.

Terbaru, Megawati sukses mengantarkan Hyundai Hillstate menang atas SOOP 3-1 (21-25, 25-21, 25-23, 25-23). Pertandingan tersebut berlangsung di Suwon Gymnasium, Suwon, Kamis 26 November 2026 sore WIB.

1. Kemenangan Ketiga Beruntun

Megawati tampil menggila! Ia menyumbang poin terbanyak dengan 26 angka, disusul Jordan Wilson dengan 20 angka. Itu jadi kemenangan ketiga beruntun bagi Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Berkat kemenangan itu, Hyundai Hillstate kini menempati posisi empat di klasemen Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 dengan sembilan poin. Padahal, mereka pernah berada di urutan enam dari tujuh tim!

2. Performa Meningkat

Melesatnya Hyundai Hillstate tidak terlepas dari performa ciamik Megawati serta Wilson. Khusus Megatron, ia total mengoleksi 117 poin dalam enam pertandingan yang sudah dilakoni.

Membaiknya penampilan Megawati membuat Kang optimistis menatap musim ini. Ia yakin Hyundai Hillstate akan terus menanjak seiring performa pevoli berusia 27 tahun itu yang kian cemerlang.