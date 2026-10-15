Penyebab Megawati Hangestri Gagal Bersinar hingga Hyundai Hillstate Dihajar Hi-Pass 0-3

YEOSU - Penampilan perdana pevoli putri Indonesia, Megawati Hangestri, bersama klub barunya, Hyundai Hillstate, di turnamen pramusim KOVO Cup 2026 berujung hasil minor. Menghadapi Hi-Pass di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Rabu 14 Oktober 2026, Hyundai Hillstate dipaksa bertekuk lutut tiga set langsung dengan skor 0-3 (17-25, 16-25, 18-25).

Meski hasil pertandingan mengecewakan, Megawati sejatinya tampil tidak terlalu buruk dengan membukukan 14 poin. Catatan ini menjadikannya pencetak angka terbanyak kedua untuk Hyundai Hillstate, persis di bawah pemain asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, yang mengemas 15 poin.

Di sisi lain, Hi-Pass tampil sangat dominan lewat kombinasi serangan eksplosif, terutama aksi Moma Bossaka yang mencetak 33 poin. Performa impresif mantan pemukul Hyundai dua musim lalu itu, ditambah sokongan Mami (15 poin) serta Kang So-hwi (11 poin), menjadi pengunci tiket semifinal bagi Hi-Pass dari Grup B.

1. Kondisi Kebugaran Megawati Hangestri

Sorotan utama dari penampilan Megawati yang belum berada di tingkat maksimal adalah kondisi fisiknya. Pevoli andalan Indonesia tersebut baru saja menjalani operasi usus buntu sekitar tiga pekan sebelum turnamen pramusim ini bergulir.

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

Pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, membeberkan Megawati sebenarnya baru aktif berlatih dan berkoordinasi secara penuh bersama tim selama dua pekan terakhir. Situasi ini sempat membuatnya ragu untuk memasang Megawati sejak awal pertandingan.

"Sudah sekira dua minggu sejak Mega mulai berkoordinasi penuh dengan para pemain. Namun, baru sekitar tiga minggu sejak dia menjalani operasi usus buntu, jadi kondisinya belum 100 persen," kata Kang Sung-hyung sebelum laga, dikutip dari Naver, Kamis (15/10/2026).

"Saya sempat mempertimbangkan untuk menggunakan Mega sebagai pemain pengganti daripada pemain inti," tambahnya.