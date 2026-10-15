Debut Pahit Megawati Hangestri Bersama Hyundai Hillstate, Tumbang 0-3 dari Hi-Pass di KOVO Cup 2026

YEOSU - Penampilan perdana Megawati Hangestri Pertiwi bersama klub barunya, Hyundai Hillstate, di turnamen pramusim KOVO Cup 2026 berakhir dengan catatan pahit. Bertanding di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu 14 Oktober 2026, Hyundai Hillstate harus mengakui keunggulan Korea Expressway Corporation Hi-Pass dengan skor telak 0-3 (17-25, 16-25, 18-25).

Meski Hyundai Hillstate menelan kekalahan, Megawati sejatinya tampil tidak terlalu buruk dengan menyumbang 14 poin. Raihan tersebut menjadikannya pencetak angka terbanyak kedua di kubu Hyundai Hillstate, persis di bawah legiun asing asal Amerika Serikat, Jordan Wilson, yang membukukan 15 poin.

Sementara itu, di kubu Hi-Pass, dominasi trio Moma (18 poin), Mami (15 poin), dan Kang So-hwi (11 poin) menjadi kunci utama dalam meredam perlawanan Hyundai Hillstate. Kemenangan tiga set langsung ini sekaligus memastikan tiket semifinal bagi Hi-Pass dari persaingan di Grup B.

1. Kondisi Fisik Megawati

Sorotan utama pada laga ini tertuju pada kondisi fisik Megawati yang sebenarnya belum pulih total. Pevoli andalan Indonesia tersebut baru saja menjalani operasi usus buntu sekitar tiga pekan sebelum turnamen pramusim ini bergulir.

Pelatih kepala Hyundai Hillstate, Kang Sung-hyung, mengakui Megawati sebenarnya baru aktif berlatih bersama tim secara penuh dalam dua pekan terakhir. Kendati demikian, ia tetap memutuskan untuk memasang Megawati sebagai starter mendampingi Jordan Wilson.

"Sudah sekira dua minggu sejak Mega mulai berkoordinasi penuh dengan para pemain. Namun, baru sekitar tiga minggu sejak dia menjalani operasi usus buntu, sehingga kondisinya belum 100 persen," ungkap Kang Sung-hyung sebelum laga berlangsung, dikutip dari Naver, Kamis (15/10/2026).

Megawati Hangestri saat bela Hyundai Hillstate. (Foto: Instagram/hdecvolleyballteam)

2. Pertaruhan Laga Hidup-Mati

Kang menegaskan keputusannya menurunkan Megawati sejak awal dilandasi kebutuhan mendesak untuk membangun chemistry dan koordinasi antarpemain menjelang bergulirnya V-League pada 31 Oktober 2026. Menurutnya, uji coba kompetitif sangat krusial mengingat jumlah laga di turnamen ini sangat terbatas jika mereka gagal lolos dari fase grup.