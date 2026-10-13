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KOVO Cup 2026: Duet Megawati Hangestri-Jordan Wilson Bikin Hyundai Hillstate Pede Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |07:45 WIB
KOVO Cup 2026: Duet Megawati Hangestri-Jordan Wilson Bikin Hyundai Hillstate <i>Pede</i> Juara
Duet Megawati Hangestri Pertiwi dan Jordan Wilson bikin Hyundai Hillstate semakin kuat (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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YEOSU – Kehadiran duet Megawati Hangestri dan Jordan Wilson bikin setter Hyundai Hillstate, Kim Da-in, percaya diri bisa merebut gelar juara di KOVO Cup 2026. Sebab, gaya main timnya bisa jadi lebih agresif.

Hyundai Hillstate akan memainkan laga pertamanya di KOVO Cup 2026 melawan Hi Pass. Duel tersebut digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu 14 Oktober 2026 pukul 17.00 WIB.

1. Debut Kompetitif Resmi

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Partai tersebut sekaligus jadi debut ajang kompetitif resmi buat Megawati dan Wilson. Keduanya sama-sama didatangkan Hyundai Hillstate jelang musim baru.

Penampilan Megawati Hangestri sebelumnya bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks mencuri perhatian. Pevoli kelahiran Jember tersebut mampu membuktikan diri sebagai opposite hitter atau penyerang papan atas.

Ratusan poin berhasil dicetak Megawati untuk Red Sparks. Prestasi terbaiknya adalah membawa klub tersebut jadi runner up Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Dengan kedatangan Megatron, Da-in pun optimistis timnya akan bermain lebih menyerang. Duetnya bersama Wilson di lini serang, bakal membuat pasukan Kang Sung-hyung jadi sangat agresif.

"Sebelumnya, kami sangat bergantung pada strategi permainan yang mengandalkan posisi middle blocker,” kata Da-in, dikutip dari Isplus, Selasa (13/10/2026).

 

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