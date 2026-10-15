Pecahkan Rekor Penonton, Intip Rahasia Sukses Gelaran MotoGP Mandalika 2026

JAKARTA - MotoGP Mandalika rampung digelar di International Circuit, Lombok, NTB, pada 9-11 Oktober 2026. Keberhasilan ajang itu menjaga reputasi Indonesia sebagai tuan rumah balapan internasional tersebut.

1. MotoGP Mandalika 2026

Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi keluar menjadi pemenang dalam MotoGP Mandalika. Seri ke-17 MotoGP 2026 itu juga menembus rekor penonton yakni sebanyak 157.875 orang.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan kesuksesan MotoGP Mandalika berkat kolaborasi seluruh elemen. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan dalam menghadirkan ajang balap dunia sekaligus memperluas manfaatnya bagi pariwisata, pelaku usaha, dan masyarakat.

“Di balik gelaran ini, ada juga dedikasi marshal, tenaga medis, petugas keamanan dan kebersihan, relawan, pekerja, serta pelaku UMKM. Kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lombok, yang menyambut para tamu dengan keramahan dan mendukung jalannya acara. Setiap kontribusi menjadi bagian penting dari keberhasilan bersama ini,” ujar Simon dalam keterangannya.

MotoGP Mandalika (@marcobez72)

Menurut Simon, MotoGP Mandalika menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional dan mengembangkan destinasi sport tourism. Pertemuan antara olahraga, pariwisata, budaya, dan kegiatan usaha membuka ruang bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi penyelenggaraan.

“Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina hadir untuk membawa nama bangsa ke panggung internasional, dengan menempatkan Pertamina sebagai bagian dari perjalanan Indonesia dalam membangun inovasi, prestasi, daya saing, dan keberlanjutan. Kami ingin momentum ini memperkuat kebanggaan terhadap Indonesia dan memberi nilai tambah bagi usaha lokal serta pengembangan talenta nasional,” kata Simon.