Hasil Kualifikasi MotoGP Valencia 2026: Pecahkan Rekor Lap Marc Marquez, Marco Bezzecchi Rebut Pole Position

VALENCIA – Pembalap tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, tampil memukau pada sesi kualifikasi MotoGP Valencia 2026 di Sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Sabtu (28/11/2026). Ia berhasil menyabet pole position sekaligus memecahkan rekor putaran tercepat lintasan tersebut setelah mematahkan dominasi Marc Marquez.

Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,844 detik. Catatan tersebut sekaligus menjadi rekor lap baru di Sirkuit Ricardo Tormo setelah ia berhasil menembus batas waktu 1 menit 28 detik.

1. Persaingan Sengit

Persaingan berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir. Bezzecchi sukses merebut posisi terdepan setelah menggeser Marc Marquez yang sebelumnya berada di urutan pertama.

Pembalap Ducati Lenovo itu harus puas menempati posisi kedua dengan selisih 0,463 detik. Sementara itu, Raul Fernandez mengamankan posisi ketiga.

Ia mencatatkan selisih waktu 0,589 detik dari Bezzecchi. Alex Marquez menempati posisi keempat, diikuti Jorge Martin di urutan kelima.

Marco Bezzecchi (Foto: Instagram/@aprilia)

Fabio Di Giannantonio melengkapi enam besar setelah gagal mempertajam catatan waktunya pada kesempatan terakhir. Posisi ketujuh ditempati Enea Bastianini.

2. Persaingan Papan Tengah

Pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut berhasil menunjukkan peningkatan performa. Rekan setimnya, Pol Espargaro, berada di posisi kedelapan meski sempat terjatuh sehingga gagal memperbaiki catatan waktunya.