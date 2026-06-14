Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

New York Knicks Juara NBA 2025-2026 Usai Hajar San Antonio Spurs 4-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |12:15 WIB
New York Knicks Juara NBA 2025-2026 Usai Hajar San Antonio Spurs 4-1
New York Knicks tampil sebagai juara NBA 2025-2026 usai menghajar San Antonio Spurs 4-1! (Foto: X/@NBA)
A
A
A

NEW York Knicks sukses jadi juara NBA 2025-2026! Pada partai kelima dari Final NBA 2025-2026, mereka menyikat San Antonio Spurs 94-90!

Game 5 Final NBA 2025-2026 itu digelar di Frost Bank Center, San Antonio, Texas, Amerika Serikat (AS), Minggu (14/6/2026) pagi WIB. Tuan rumah dalam keadaan terjepit karena kedudukan 1-3.

1. Wajib Menang

Logo NBA (Foto: Reuters)

Spurs wajib menang jika ingin setidaknya menunda pesta juara Knicks hingga partai keenam. Harapan itu muncul ketika merebut kuarter pertama dengan skor 23-13.

Sayangnya, setelah itu Knicks bangkit dan memenangi kuarter dua 24-19. Pun begitu, Spurs masih unggul 42-37 atas tamunya tersebut saat half time.

2. Menggila

Kuarter ketiga lagi-lagi direbut Devin Vassell dan kawan-kawan dengan 30-28. Tapi, Knicks menggila di kuarter empat dan unggul 28-19 sekaligus memastikan kemenangan 94-90.

Hasil itu membawa Knicks juara NBA 2025-2026! Cincin juara yang ketiga berhasil dikoleksi setelah terakhir kali pada 1972-1973.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/36/3218162/lebron_james-i43E_large.jpg
Kisah Kegalauan Masa Depan LA Lakers, Antara Berharap LeBron James Kembali atau Membangun Dinasti Luka Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/36/3186559/dua_bintang_nba_memberi_respons_soal_kemungkinan_tampil_di_olimpiade_los_angeles_2028-tC5O_large.jpg
Respons 2 Bintang NBA soal Tampil di Olimpiade 2028: LeBron James Menolak, Stephen Curry Pikir-Pikir
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement