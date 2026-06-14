New York Knicks Juara NBA 2025-2026 Usai Hajar San Antonio Spurs 4-1

New York Knicks tampil sebagai juara NBA 2025-2026 usai menghajar San Antonio Spurs 4-1! (Foto: X/@NBA)

NEW York Knicks sukses jadi juara NBA 2025-2026! Pada partai kelima dari Final NBA 2025-2026, mereka menyikat San Antonio Spurs 94-90!

Game 5 Final NBA 2025-2026 itu digelar di Frost Bank Center, San Antonio, Texas, Amerika Serikat (AS), Minggu (14/6/2026) pagi WIB. Tuan rumah dalam keadaan terjepit karena kedudukan 1-3.

1. Wajib Menang

Spurs wajib menang jika ingin setidaknya menunda pesta juara Knicks hingga partai keenam. Harapan itu muncul ketika merebut kuarter pertama dengan skor 23-13.

Sayangnya, setelah itu Knicks bangkit dan memenangi kuarter dua 24-19. Pun begitu, Spurs masih unggul 42-37 atas tamunya tersebut saat half time.

2. Menggila

Kuarter ketiga lagi-lagi direbut Devin Vassell dan kawan-kawan dengan 30-28. Tapi, Knicks menggila di kuarter empat dan unggul 28-19 sekaligus memastikan kemenangan 94-90.

Hasil itu membawa Knicks juara NBA 2025-2026! Cincin juara yang ketiga berhasil dikoleksi setelah terakhir kali pada 1972-1973.