Momen Pebasket NBA Kyrie Irving Diserbu Penggemar di Jakarta

JAKARTA - Pebasket Dallas Mavericks, Kyrie Irving, mendapatkan sambutan hangat para penggemar dalam rangkaian World Tour 2026 di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

1. Kyrie Irving Sapa Penggemar di Jakarta

Kyrie Irving hadir dalam sesi bincang-bincang inspiratif. Irving membahas soal perjalanan kariernya, filosofi bermain, hingga pandangannya mengenai perkembangan olahraga basket di tingkat global.

Berdasarkan pantauan Okezone, Kyrie Irving sempat memimpin tim basket usia dini melakukan laga uji coba untuk mengisi acara. Para pemain usia dini sangat antusias mendapatkan arahannya.

Kyrie Irving sapa penggemar di Jakarta

Setelah kegiatan tersebut, Kyrin Irving menyempatkan menyapa fans secara langsung untuk memberikan tanda tangan dan berswafoto. Indonesia menjadi salah satu destinasi pilihan setelah sebelumnya Irving mengunjungi Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Las Vegas, New Jersey, dan Makau.

Irving mengaku terkesan dengan sambutan luar biasa yang diterimanya sejak tiba di Indonesia. Menurutnya, antusiasme masyarakat Jakarta menjadi salah satu pengalaman paling berkesan selama menjalani tur dunia tahun ini.

"Saya sangat merasa terhormat bisa datang di tengah-tengah penggemar di Jakarta. Tentu saya ingin berterima kasih kepada para penggemar yang telah menyambut saya selama ada di sini," ujar Kyrie Irving dalam keterangannya.