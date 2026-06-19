Meriah! Grup K-Pop LNGSHOT Jadi Bintang Tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026

NATIONAL Basketball Association (NBA) mengumumkan boy group K-pop LNGSHOT akan menghadiri NBA Rising Stars Invitational kedua sebagai pengisi acara utama. NBA Rising Stars Invitational adalah turnamen bola basket tingkat SMA inisiasi liga yang menampilkan tim putra dan putri dari seluruh Asia-Pasifik, yang akan berlangsung di OCBC Arena, Kallang di Singapura dari Selasa, 23 Juni hingga Minggu, 28 Juni 2026.

1. LNGSHOT Tampil di Acara Puncak

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, LNGSHOT akan tampil pada hari terakhir acara, termasuk berinteraksi dengan para peserta, ikut serta dalam kegiatan jangkauan komunitas (community outreach) yang dipersembahkan oleh Karim Family Foundation – Mitra Komunitas Resmi (Official Community Partner) dari NBA Rising Stars Invitational – dan tampil secara langsung.

LNGSHOT jadi bintang tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026. (Foto: Instagram/@morevision.kr)

"Kami sangat senang dapat menjadi bagian dari NBA Rising Stars Invitational dan bertemu dengan para atlet muda serta penggemar dari seluruh kawasan ini," ujar LNGSHOT.

"Ide di balik LNGSHOT selalu tentang mengambil kesempatan (taking your shot), percaya pada diri sendiri (believing in yourself), dan melampaui ekspektasi (pushing beyond expectations). Hal itu adalah sesuatu yang kami lihat pada para atlet yang berkompetisi di ajang ini dan sesuatu yang kami coba bawa ke dalam musik kami setiap hari. Kami sangat bersemangat untuk bertemu dengan para penggemar dan pemain di Singapura serta merayakan generasi yang menapaki jalannya sendiri dengan penuh rasa percaya diri dan otentisitas,” lanjut LNGSHOT.

"Menyambut LNGSHOT di NBA Rising Stars Invitational mencerminkan hubungan yang semakin mendalam antara liga ini dan K-pop," kata Senior Vice President for Growth and Innovation NBA Asia, Ed Winkle.

"Keduanya mewujudkan energi, otentisitas, dan kekuatan untuk menginspirasi serta terhubung lintas budaya. Bersama dengan LNGSHOT, kami akan merayakan bola basket dan musik sekaligus menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para atlet dan penggemar di NBA Rising Stars Invitational bulan ini di Singapura,” tegas Ed Winkle.