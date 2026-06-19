Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Meriah! Grup K-Pop LNGSHOT Jadi Bintang Tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |15:55 WIB
Meriah! Grup K-Pop LNGSHOT Jadi Bintang Tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026
NBA Rising Stars Invitational 2026 digelar di Singapura. (Foto: NBA)
A
A
A

NATIONAL Basketball Association (NBA) mengumumkan boy group K-pop LNGSHOT akan menghadiri NBA Rising Stars Invitational kedua sebagai pengisi acara utama. NBA Rising Stars Invitational adalah turnamen bola basket tingkat SMA inisiasi liga yang menampilkan tim putra dan putri dari seluruh Asia-Pasifik, yang akan berlangsung di OCBC Arena, Kallang di Singapura dari Selasa, 23 Juni hingga Minggu, 28 Juni 2026.

1. LNGSHOT Tampil di Acara Puncak

Sebagai bagian dari kolaborasi ini, LNGSHOT akan tampil pada hari terakhir acara, termasuk berinteraksi dengan para peserta, ikut serta dalam kegiatan jangkauan komunitas (community outreach) yang dipersembahkan oleh Karim Family Foundation – Mitra Komunitas Resmi (Official Community Partner) dari NBA Rising Stars Invitational – dan tampil secara langsung.

LNGSHOT jadi bintang tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026. (Foto: Instagram/@morevision.kr)
LNGSHOT jadi bintang tamu di NBA Rising Stars Invitational 2026. (Foto: Instagram/@morevision.kr)

"Kami sangat senang dapat menjadi bagian dari NBA Rising Stars Invitational dan bertemu dengan para atlet muda serta penggemar dari seluruh kawasan ini," ujar LNGSHOT.

"Ide di balik LNGSHOT selalu tentang mengambil kesempatan (taking your shot), percaya pada diri sendiri (believing in yourself), dan melampaui ekspektasi (pushing beyond expectations). Hal itu adalah sesuatu yang kami lihat pada para atlet yang berkompetisi di ajang ini dan sesuatu yang kami coba bawa ke dalam musik kami setiap hari. Kami sangat bersemangat untuk bertemu dengan para penggemar dan pemain di Singapura serta merayakan generasi yang menapaki jalannya sendiri dengan penuh rasa percaya diri dan otentisitas,” lanjut LNGSHOT.

 "Menyambut LNGSHOT di NBA Rising Stars Invitational mencerminkan hubungan yang semakin mendalam antara liga ini dan K-pop," kata Senior Vice President for Growth and Innovation NBA Asia, Ed Winkle.

"Keduanya mewujudkan energi, otentisitas, dan kekuatan untuk menginspirasi serta terhubung lintas budaya. Bersama dengan LNGSHOT, kami akan merayakan bola basket dan musik sekaligus menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para atlet dan penggemar di NBA Rising Stars Invitational bulan ini di Singapura,” tegas Ed Winkle.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/36/3202452/lebron_james-khMx_large.jpg
Kisah Kontroversi LeBron James: Kena Kritik di Media Sosial karena Bahas Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/36/3198053/nba_launchpad-iEtF_large.jpg
NBA Launchpad 2026 Resmi Diumumkan, 5 Perusahaan Teknologi Siap Ubah Masa Depan Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/36/3186559/dua_bintang_nba_memberi_respons_soal_kemungkinan_tampil_di_olimpiade_los_angeles_2028-tC5O_large.jpg
Respons 2 Bintang NBA soal Tampil di Olimpiade 2028: LeBron James Menolak, Stephen Curry Pikir-Pikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/36/3186431/stephen_curry-2wPK_large.jpg
Stephen Curry Menepi Seminggu Akibat Cedera, Golden State Warriors Kehilangan Pemain Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/36/3184339/lebron_james_mulai_berlatih_bersama_la_lakers_usai_pulih_dari_cedera-ymME_large.jpg
NBA 2025-2026: Baru Pulih, LeBron James Tak Paksakan Turun Laga LA Lakers vs Utah Jazz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/36/3180080/aksi_laga_nba_2025_2026_dapat_disaksikan_pencinta_basket_tanah_air_secara_interaktif_nba_on_prime-c17E_large.jpg
NBA 2025-2026 Kian Dekat dengan Penggemar Indonesia, Dibantu Teknologi Interaktif!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement