Jadwal Lengkap NBA Finals 2025-2026: New York Knicks Ditantang San Antonio Spurs!

JADWAL lengkap NBA Finals 2025-2026 sudah diketahui. New York Knicks akan menghadapi San Antonio Spurs dalam laga berformat best of seven pada 4-20 Juni!

NBA 2025-2026 baru saja merampungkan fase Playoff yang dimulai sejak 18 April. Knicks tampil sebagai perwakilan dari Wilayah Barat sementara Spurs akan menjadi utusan Wilayah Timur.

1. Musim Reguler

Hal ini sejatinya cukup mengejutkan. Sebab, di musim reguler, keduanya tidak mampu menuncaki klasemen. Knicks hanya menempati posisi 3 sedangkan Spurs jadi runner up.

Tapi, keduanya menggila di Playoff. Knicks menghajar Atlanta Hawks 4-2, lalu Philadelphia 76ers disikat 4-0, dan terakhir Cleveland Cavaliers dibungkam 4-0!

Di Barat, Spurs terlibat duel cukup seru. Mereka mampu menundukkan Portland Trail Blazers 4-1, Minnesota Timberwolves 4-2, dan menang dramatis atas Oklahoma City Thunder 4-3.

Keuntungan akan dipegang Spurs pada Final NBA 2025-2026. Sebab, mereka mendapat jatah empat laga kandang dalam format best of seven.