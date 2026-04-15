Singapura Kembali Jadi Tuan Rumah NBA Rising Stars Invitational pada Juni 2026

NATIONAL Basketball Association (NBA) hari ini mengumumkan NBA Rising Stars Invitational tahun kedua, turnamen liga bola basket tingkat sekolah menengah atas yang menampilkan tim putra dan putri dari kawasan Asia-Pasifik, kembali digelar di Singapura mulai Senin, 22 Juni hingga Minggu, 28 Juni 2026 di OCBC Arena.

Bekerjasama dengan Sport Singapore (SportSG) dan Singapore Tourism Board (STB), serta dikelola oleh agensi penyelenggara acara NBA Singapore, ajang tahun ini akan menghadirkan 12 tim putra dan 12 tim putri kategori usia di bawah 18 tahun (U-18).

Trofi yang diperebutkan di NBA Rising Stars Invitational. (Foto: NBA)

Mereka akan bertanding dalam babak penyisihan dengan sistem setengah kompetisi (round-robin) sebelum melaju ke babak gugur (single-elimination). Juara NBA Jeremy Lin dan juara Women’s National Basketball Association (WNBA) Lauren Jackson akan meramaikan acara ini dan berinteraksi langsung dengan para peserta sepanjang minggu.

1. Lewati Babak Kualifikasi

Seluruh tim yang berpartisipasi ditentukan melalui kerjasama dengan federasi dan liga bola basket nasional, serta melalui turnamen kualifikasi lokal di Bangkok, Melbourne, Taipei, dan Tokyo. Sebagai tuan rumah, Singapura akan diwakili oleh dua tim di setiap divisi.

Para pemain yang berpartisipasi juga akan mengikuti sesi pengembangan keterampilan, program dampak sosial, serta kegiatan di luar lapangan untuk mempromosikan pertukaran budaya. Para pemain dengan performa terbaik dalam ajang ini akan berkesempatan mengikuti kamp pengembangan bola basket NBA, ajang unjuk kemampuan, dan program-program lainnya di masa mendatang.

Lin dan Jackson akan didampingi sejumlah pemain NBA aktif dan mantan pemain NBA lainnya yang akan diumumkan menjelang acara. NBA Rising Stars Invitational juga akan menyuguhkan beragam kegiatan untuk para penggemar dari segala usia, termasuk inisiatif keterlibatan masyarakat, sesi foto, memorabilia NBA yang autentik, penampilan para pemain dan sesi jumpa penggemar, coaching clinic eksklusif, serta berbagai hiburan dan pengalaman interaktif bagi para penggemar. NBA Rising Stars Invitational didukung oleh SportSG, STB, dan Karim Family Foundation.

Informasi tambahan mengenai NBA Rising Stars Invitational 2026, termasuk daftar lengkap tim peserta, informasi tiket, mitra pemasaran, dan mitra media, akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang. Untuk berita dan pembaruan terbaru tentang acara ini, kunjungi www.nbarisingstarsinvitational.com dan ikuti NBA Rising Stars Invitational di Instagram dan YouTube.