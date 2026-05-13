Kisah Kegalauan Masa Depan LA Lakers, Antara Berharap LeBron James Kembali atau Membangun Dinasti Luka Doncic

LOS ANGELES – Manajemen Los Angeles (LA) Lakers kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Setelah langkah mereka dihentikan secara telak oleh Oklahoma City Thunder pada babak semiifnal playoff NBA 2025-2026, General Manager Rob Pelinka memberikan gambaran besar mengenai arah kebijakan klub untuk musim mendatang.

Fokus utama mereka terbagi dua, memberikan ruang kembali bagi sang legenda LeBron James serta mematangkan rencana besar bersama bintang baru mereka, Luka Doncic.

Dalam pertemuan dengan media pada Selasa waktu setempat, Pelinka bersama pelatih JJ Redick menegaskan mereka sangat berharap LeBron James bersedia kembali melantai untuk musim ke-24 di NBA. Meski demikian, Lakers memberikan kebebasan penuh bagi pemain berusia 41 tahun tersebut untuk menentukan masa depannya.

1. Menghormati Proses King James

LeBron James, yang baru saja menyelesaikan musim kedelapannya berseragam ungu-emas, kini berstatus sebagai pemain free agent. Sepanjang musim ini, pencetak skor terbanyak sepanjang masa NBA tersebut masih menunjukkan performa elit dengan rata-rata 20,9 poin dan 7,2 assist, serta meraih seleksi All-Star ke-22 secara beruntun.

"Hal yang paling ingin kami lakukan adalah memberikan penghormatan kembali kepadanya. Langkah pertama adalah membiarkan dia mengambil waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan langkah selanjutnya," ujar Pelinka, dikutip dari New Straits Times, Rabu (13/5/2026).

Pelinka menambahkan bahwa tim manapun di NBA, termasuk Lakers, akan sangat bangga jika memiliki pemain sekaliber LeBron dalam skuat mereka.