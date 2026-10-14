Link Live Streaming Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026: Debut, Megawati Hangestri Langsung Menggila?

Link live streaming Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026 bisa diklik di akhir artikel (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

YEOSU – Link live streaming Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026 ada di akhir artikel. Akankah Megawati Hangestri Pertiwi langsung menggila saat debut?

Pertandingan Hyundai Hillstate vs Hi Pass itu akan tersaji di matchday 2 Grup B KOVO Cup 2026. Duel itu akan digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (14/10/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Debut Kompetitif Resmi

Ini akan jadi debut Megawati di ajang kompetitif resmi buat Hyundai Hillstate. KOVO Cup merupakan turnamen pendahuluan sebelum Liga Voli Korea Selatan bergulir di akhir Oktober.

Hyundai Hillstate sebelumnya sudah turun di Women Volleyball Top Club Super Match 2026 pada Agustus silam. Tapi, Megawati tidak bermain karena aturan yang ditetapkan.

Sesuai rekomendasi Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), turnamen itu tidak diikuti pemain asing atau yang masuk dalam extended roster tim nasional. Akibatnya, Megawati dan Jordan Wilson tidak turun.

Kini, kedua penggawa anyar Hyundai Hillstate tersebut dipastikan berlaga. Setter tim, Kim Da-in, optimistis dengan kehadiran Megawati dan Wilson.