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Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Menggila?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |07:31 WIB
Jadwal Siaran Langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026: Megawati Hangestri Menggila?
Simak jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026 yang akan menampilkan Megawati Hangestri (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)
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YEOSU – Jadwal siaran langsung Hyundai Hillstate vs Hi Pass di KOVO Cup 2026 sudah diketahui. Akankah Megawati Hangestri Pertiwi tampil menggila?

Pertandingan Hyundai Hillstate vs Hi Pass itu akan tersaji di matchday 2 Grup B KOVO Cup 2026. Duel itu akan digelar di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Korea Selatan, Rabu (14/10/2026) pukul 17.00 WIB.

1. Debut Kompetitif Resmi

Megawati Hangestri tiba di Korsel, siap perkuat Hyundai Hillstate. (Foto: hdecvolleyballteam)

Ini akan jadi debut Megawati di ajang kompetitif resmi buat Hyundai Hillstate. KOVO Cup merupakan turnamen pendahuluan sebelum Liga Voli Korea Selatan bergulir.

Hyundai Hillstate sebelumnya sudah turun di Women Volleyball Top Club Super Match 2026 pada Agustus silam. Tapi, Megawati tidak bermain karena aturan yang ditetapkan.

Sesuai rekomendasi Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), turnamen itu tidak diikuti pemain asing atau yang masuk dalam extended roster tim nasional. Akibatnya, Megawati dan Jordan Wilson tidak turun.

2. Agresif

Kini, kedua penggawa anyar Hyundai Hillstate tersebut dipastikan berlaga. Setter tim, Kim Da-in, optimistis dengan kehadiran Megawati dan Wilson.

Da-in menilai, Megawati dan Wilson akan jadi duet maut di area serangan Hyundai Hillstate. Apalagi, pelatih Kang Sung-hyung sempat menyatakan akan mengubah gaya main seiring kehadiran Megatron.

 

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