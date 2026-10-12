Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Indonesia 2026 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 157 Ribu Orang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |00:19 WIB
MotoGP Indonesia 2026 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 157 Ribu Orang!
MotoGP Indonesia 2026 Pecahkan Rekor Penonton, Tembus 157 Ribu Orang! (Instagram/@marcobez72)
A
A
A

JAKARTA - MotoGP Indonesia 2026 memecahkan rekor penonton yakni 157.875 orang. Para penonton dimanjakan dengan aksi para pembalap di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), selama tiga hari yakni 9-11 Oktober 2026.

1. Pecahkan Rekor Penonton

Pada sesi praakhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit. Jumlah tersebut meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Pada Minggu, jumlah penonton mencapai 65.069 orang.

Jumlah itu menjadi angka tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Capaian ini sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika.

Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)
Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)

Pada tahun lalu, jumlah penonton MotoGP Indonesia sebanyak 140.324 orang. Kemudian, pada 2024, penonton MotoGP Indonesia sebanyak 121.252 orang, 2023 sebanyak 102.929 orang, dan 2022 sebanyak 102.801 orang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan capaian jumlah penonton tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Jumlah penonton itu menandakan sambutan MotoGP Indonesia terus tumbuh.

"Luar biasa! Breaking record, 157 ribu penonton! Tepuk tangannya buat semua!" kata Menpora Erick dalam keterangannya.

Erick Thohir menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Dia menyebut, apresiasi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14 persen menjadi 11 persen.

"Saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247294/marco_bezzecchi_di_motogp_mandalika_2026-JmbY_large.jpg
Aprilia Berjaya di MotoGP Mandalika 2026, Sapu Bersih 4 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247275/pembalap_aprilia_racing_jorge_martin_di_motogp_austria_2026-LKQg_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai Main Race MotoGP Mandalika 2026: Jorge Martin Kembali Kudeta Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247272/marc_marquez_di_motogp_mandalika_2026-Pv5B_large.jpg
Marc Marquez Akhirnya Hapus Kutukan Tidak Pernah Finish di Balapan Utama Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247266/marco_bezzecchi_di_motogp_mandalika_2026-79jK_large.jpg
Hasil MotoGP Mandalika 2026: Marco Bezzecchi Juara, Marc Marquez Posisi 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247221/marco_bezzecchi_tercepat_di_sesi_pemanasan_motogp_mandalika_2026_marcobez-2rtv_large.jpg
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Mandalika 2026: Marco Bezzecchi Tercepat Kalahkan Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/38/3247213/marc_marquez_berpeluang_juara_motogp_mandalika_2026_motogp-D1Vt_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2026 jika Kampiun MotoGP Mandalika 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement