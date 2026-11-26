Tak Hanya Batal Balapan di MotoGP Valencia 2026, Francesco Bagnaia Terancam Absen pada Debut Aprilia

VALENCIA – Karier Francesco Bagnaia bersama Ducati harus berakhir lebih cepat dari rencana setelah sang pembalap mengungkap adanya hematoma kecil di kepalanya. Cedera tersebut merupakan dampak dari kecelakaan parah yang dialaminya pada seri MotoGP Qatar 2026, sekaligus menggagalkan penampilan perpisahannya di seri penutup Valencia akhir pekan ini.

Pembalap asal Italia itu sebelumnya harus naik meja operasi akibat patah dua tulang metatarsal di kaki kanannya setelah terjatuh bersama Fermin Aldeguer pada sesi Sprint di Sirkuit Lusail, Qatar, pada 7 November lalu. Setelah sempat absen di seri Portimao, juara dunia MotoGP dua kali itu awalnya diproyeksikan pulih tepat waktu untuk menutup musim bersama tim pabrikan Borgo Panigale.

1. Tak Dapat Lampu Hijau Tim Medis di Valencia

Harapan tersebut pupus setelah Ducati mengumumkan bahwa pemeriksaan medis terakhir tidak memberikan lampu hijau bagi Bagnaia untuk kembali menggeber motornya. Dalam konferensi pers perpisahan yang berlangsung emosional bersama General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, di Valencia, Bagnaia akhirnya membeberkan alasan medis di balik absennya tersebut.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Saya tidak balapan karena ada sedikit hematoma di kepala saya," ujar Bagnaia seperti dikutip dari Sky Italia, dikutip Kamis (26/11/2026).

Keputusan medis ini menutup perjalanan delapan tahun Bagnaia membela panji Ducati di kelas utama secara prematur. Selama berseragam merah, ia mencatatkan sejarah gemilang sebagai pembalap tersukses Ducati dengan koleksi rekor 31 kemenangan di ajang MotoGP.