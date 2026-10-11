Marc Marquez Akhirnya Hapus Kutukan Tidak Pernah Finish di Balapan Utama Mandalika

Marc Marquez Akhirnya Hapus Kutukan Tidak Pernah Finish di Balapan Utama Mandalika (Dok Instagram/@marcmarquez93)

LOMBOK - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, akhirnya berhasil memecahkan kutukan tidak pernah finis di balapan utama MotoGP Indonesia. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu untuk kali pertama berhasil menyelesaikan balapan utama di Sirkuit Mandalika pada 2026.

1. Marc Marquez Akhirnya Finish

Marc Marquez memulai balapan dari posisi keempat di MotoGP Indonesia 2026. Peraih 7 gelar juara MotoGP itu mampu finis keenam dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (11/10/2026) siang WIB.

Untuk pertama kalinya, Marquez mampu menyelesaikan 27 lap di Sirkuit Mandalika. Pada empat musim sebelumnya, Marc Marquez selalu mengalami masalah sehingga gagal finis di lintasan balap sepanjang 4,31 km itu.

Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Instagram/@marcmarquez93)

Pada 2022, Marquez mengalami kecelakaan hebat dalam sesi pemanasan sehingga tak bisa mengikuti balapan. Musim selanjutnya, The Baby Alien terjatuh dalam balapan utama sehingga gagal finis.

Pada musim 2024, Marquez mengalami masalah mesin sehingga harus menepi dan gagal finis. Musim berikutnya, tujuh kali juara MotoGP itu terjatuh setelah bersenggolan dengan Marco Bezzecchi.

Pencapaian ini tentu terasa manis bagi Marquez. Apalagi, pada balapan sprint hari sebelumnya, Marquez berhasil mencapai podium tertinggi alias juara.