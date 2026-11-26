Bikin Kaget Fans MotoGP, Rival Mario Aji yang Sempat Diincar Yamaha Putuskan Pensiun di Usia 23 Tahun

PEMBALAP muda asal Spanyol, Sergio Garcia, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia balap motor profesional pada usia yang baru menginjak 23 tahun. Keputusan pahit ini diambil oleh rival rider Indonesia, Mario Aji di Moto2 2026 tersebut, setelah berjuang menghadapi cedera bahu berkepanjangan yang memaksanya mengakhiri musim lebih cepat.

Garcia memulai kiprahnya di ajang Grand Prix pada kelas Moto3 musim 2019 dan langsung mencuri perhatian lewat kemenangan perdana di seri kandangnya di Valencia. Kariernya terus menanjak hingga menjadi runner-up Moto3 2022 di bawah Izan Guevara sebelum akhirnya promosi ke kelas Moto2 pada musim berikutnya.

1. Kegagalan ke MotoGP Jadi Titik Balik Karier

Puncak performa Garcia terjadi pada paruh pertama musim 2024 bersama tim MT Helmets, di mana dua kemenangan dari lima seri awal membawanya memuncaki klasemen sementara Moto2. Penampilan impresif itu membuat namanya santer dikaitkan dengan kursi kosong di kelas utama MotoGP bersama tim Trackhouse Aprilia dan Pramac Yamaha.

Namun, mimpinya menembus kelas para raja kandas setelah kursi tersebut jatuh ke tangan Ai Ogura dan Jack Miller, salah satunya karena faktor kewarganegaraan Spanyol yang dinilai kurang menguntungkan bagi komposisi pasar pembalap saat itu. Sejak pintu MotoGP tertutup usai finis keempat di GP Inggris 2024, performa Garcia merosot tajam hingga tak pernah lagi finis di lima besar dan menutup musim di posisi keempat klasemen.

Sergio Garcia. (Foto: Instagram/03sergiogarcia)

Nasib buruk terus membayanginya pada 2025 setelah cedera di awal musim membuatnya kehilangan kursi balap permanen dan hanya tampil sesekali sebagai pembalap pengganti. Meski sempat mendapat kesempatan kembali balapan penuh waktu bersama Gresini tahun ini, Garcia kesulitan menemukan performa terbaik hingga kembali dihantam cedera di Australia yang membuatnya absen pada seri penutup di Valencia akhir pekan ini.

2. Pamit dengan Hati Penuh Kebanggaan

Melalui unggahan resmi di kanal media sosial pribadinya, Garcia menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada seluruh pihak yang mendukung perjalanannya. Ia menegaskan bahwa keputusan gantung helm ini diambil setelah melalui proses perenungan panjang.