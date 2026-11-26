2 Pembalap yang Pernah Dihalangi Kubu Valentino Rossi Gabung Yamaha, Nomor 1 Adik Marc Marquez!

Berikut dua pembalap yang pernah dihalangi kubu Valentino Rossi bergabung dengan Yamaha (Foto: MotoGP)

BERIKUT dua pembalap yang pernah dihalangi kubu Valentino Rossi untuk gabung Yamaha MotoGP. Salah satunya adalah adik dari Marc Marquez, yakni Alex Marquez.

Rossi merupakan salah satu nama besar di MotoGP. Bahkan, pria asal Italia itulah yang membantu membesarkan ajang balap motor tersebut ke seantero dunia.

Tujuh gelar juara dunia plus puluhan kemenangan serta ratusan podium jadi warisan berharga Rossi. Tapi, selayaknya manusia biasa, ia juga punya kekurangan bahkan beberapa kali menghalangi rider lain.

Siapa saja pembalap-pembalap yang pernah dihalangi kubu Rossi untuk bergabung dengan Yamaha? Simak ulasan berikut ini.

2 Pembalap yang Pernah Dihalangi Kubu Valentino Rossi Gabung Yamaha

1. Alex Marquez

Mantan pemilik tim Petronas SRT Yamaha, Razlan Razali, mengaku pernah ingin merekrut Alex Marquez untuk MotoGP 2021. Ia berminat mendatangkan adik dari Marc Marquez tersebut karena percaya pada kemampuannya, bahkan sudah tanda tangan kontrak.

Tapi, sebelum sampai sana, manajemen Yamaha MotoGP yang dipimpin Lin Jarvis, menghalangi perekrutan tersebut. Mereka punya kebijakan untuk tidak merekrut siapapun yang berhubungan dengan Marc Marquez termasuk sang adik!

Kebijakan itu ada kaitannya dengan rivalitas antara Rossi dengan Marc Marquez yang terjadi pada 2015. Pada akhirnya, Alex Marquez bergabung dengan Honda dan kini berseragam Gresini Racing.