Jadwal Siaran Langsung MotoGP Mandalika 2026: Marc Marquez Tanpa Pesaing?

JADWAL siaran langsung MotoGP Mandalika 2026 sudah dirilis. Balapan seri ke-17 MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Mandalika pada Minggu (11/10/2026) mulai pukul 14.00 WIB.

1. Marc Marquez Menang Lagi?

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, keluar sebagai juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung pada Sabtu, 10 Oktober 2026 siang WIB. Kemenangan ini terasa sensasional bagi The Baby Alien -julukan Marc Marquez.

Marc Marquez juara Sprint Race MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

Sebab, kemenangan di Sirkuit Mandalika merupakan yang pertama bagi Marc Marquez. Lebih hebat lagi, Marc Marquez meraih kemenangan meski start dari posisi empat.

Kecelakaan yang melibatkan Raul Fernandez (Trackhouse Racing Team) dan Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) di awal balapan sedikit membantu Marc Marquez untuk melesat ke depan. Sekadar diketahui, Raul Fernandez mendominasi sesi latihan bebas dan kualifikasi.

2. Persaingan Marc Marquez dan Jorge Martin

Dari 22 pembalap yang turun di MotoGP Mandalika 2026, sorotan mengarah ke dua rider juara dunia, Marc Marquez dan Jorge Martin (Aprilia Racing). Dua pembalap ini bersaing ketat memperebutkan gelar juara dunia MotoGP 2026.

Setelah menang Sprint Race MotoGP Mandalika 2026, Marc Marquez naik ke puncak klasemen MotoGP 2026. Ia mengoleksi 343 angka, unggul empat poin atas Jorge Martin di posisi dua.