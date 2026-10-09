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Fisioterapi Jadi Hal Terpenting untuk Atlet Kembalikan Performa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |06:49 WIB
Fisioterapi Jadi Hal Terpenting untuk Atlet Kembalikan Performa
Fisioterapi menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan atlet setelah mengalami cedera (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
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FISIOTERAPI menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemulihan atlet setelah mengalami cedera. Tak hanya membantu mengembalikan kondisi fisik, fisioterapi juga berperan dalam menunjang atlet agar dapat kembali beraktivitas dan berkompetisi secara optimal.

Hal tersebut turut menjadi perhatian Klinik Fisioterapi WM Center yang selama ini menangani sejumlah atlet profesional. WM Center kini membuka cabang ke-12 di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Kamis 8 Oktober 2026.

1. Pemulihan

Zahra Musdalifah (PSSI)

Sejumlah atlet yang pernah menjalani pemulihan di WM Center. Di antaranya penyerang Timnas Putri Indonesia, Zahra Musdalifah, hingga mantan gelandang Persib Bandung, Agung Pribadi.

Zahra mengalami cedera engkel pada 2025. Namun, operasi baru dilakukan pada Februari 2026. Setelah menjalani operasi tendon Achilles, ia menjalani proses pemulihan pascaoperasi di WM Center.

Sementara itu, Agung Pribadi mendatangi WM Center cabang Kemang, Jakarta Selatan, pada Oktober 2024 untuk memeriksakan kondisi tubuhnya. Mantan pemain Persib tersebut kini memperkuat Persitara Jakarta Utara di Liga 3.

2. Kebugaran

Pendiri WM Center, Windy Mayang, mengatakan kebutuhan terhadap layanan fisioterapi menjadi salah satu alasan pihaknya terus memperluas jangkauan klinik, termasuk dengan membuka cabang di Sunter.

“Salah satunya karena di Sunter ini lapangan padel, Jakarta Utara. Lalu ternyata (dari cabang sebelumnya) okupansi lebih banyak pasien-pasien Sunter,” ucap Windy kepada awak media.

Menurut Windy, fisioterapi tidak hanya dibutuhkan ketika atlet mengalami cedera. Proses pemulihan dan pemeriksaan kondisi fisik juga penting dilakukan untuk membantu atlet menjaga kebugaran serta menunjang performa.

Ia pun berharap semakin banyak atlet dari berbagai cabang olahraga yang memanfaatkan layanan fisioterapi, termasuk atlet lari Roby Syianturi.

 

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