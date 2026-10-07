Adu Perolehan Medali Emas Indonesia di Asian Games 2022 dengan 2026, bak Bumi dan Langit?

Simak adu perolehan medali emas Indonesia di Asian Games 2022 dengan 2026 (Foto: NOC Indonesia)

ADU perolehan medali emas Indonesia di Asian Games 2022 dengan 2026. Apakah bak bumi dan langit?

Kontingen Indonesia baru saja tampil di Asian Games 2026 yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang. Jagoan-jagoan Tanah Air membawa pulang total 39 medali.

Medali Asian Games 2023 (Foto: Hangzhou 2022)

Jumlah itu adalah yang paling banyak di luar partisipasi Indonesia sebagai tuan rumah pada 1962 dan 2018. Bahkan, angka itu mengalahkan Asian Games 2022 yang totalnya adalah 36 keping medali.

1. Perolehan Medali Emas Indonesia di Asian Games 2022

Lantas, berapa perolehan medali emas Kontingen Indonesia di Asian Games 2022? Edisi ke-19 itu sejatinya digelar pada 2023 di Hangzhou, China, karena tertunda akibat pandemi.

Di Hangzhou 2022, Kontingen Indonesia meraih total tujuh medali emas! Cabang olahraga (cabor) menembak memberikan sumbangsih terbesar dengan dua keping.

Sementara, jika ditotal, cabor perahu naga adalah juaranya. Satu keping emas, empat perak, dan satu perunggu, menjadi sumbangan terbanyak di Asian Games 2022.