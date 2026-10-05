Kisah Sofia, Perempuan asal Indonesia yang Rela Keluarkan Uang demi Jadi Volunteer Asian Games hingga Piala Dunia

Sofia rela tak dibayar saat menjadi volunteer di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

KISAH Sofia, perempuan asal Indonesia yang rela tak dibayar sepeser pun demi menjadi Volunteer Asian Games hingga Piala Dunia akan diulas Okezone. Sofia dalam beberapa minggu terakhir terbang ke Jepang sebagai volunteer Asian Games dan Asian Para Games 2026.

Sofia tidak sendiri, melainkan ada delapan orang dari Indonesia berangkat ke Nagoya, Jepang, bekerja tanpa dibayar. Bukan hanya kali ini, beberapa event besar skala internasional sempat diikuti Sofia. Mulai dari SEA Games hingga Olimpiade dan FIFA World Cup (Piala Dunia).

Sofia bersama rekan-rekannya dari Indonesia yang menjadi volunteer di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

1. Rela Keluarkan Uang Sendiri

Bagi Sofia dan rekan-rekan, menjadi volunteer bukan sekadar mengisi waktu luang. Mereka bahkan rela mengeluarkan biaya sendiri untuk menjadi bagian dari event olahraga besar di berbagai belahan dunia.

“Untuk volunteer internasional benar-benar unpaid. Dari FIFA, Olympic, Special Olympics, Asian Games, itu semuanya enggak ada dibayar. Jadi kami semua tetap dari biaya mandiri,” kata Sofia.

Untuk menjadi volunteer Asian Games, Sofia dan tujuh rekannya harus mengikuti proses seleksi yang dibuka langsung panitia penyelenggara. Mereka mendaftar melalui situs resmi Asian Games, mengikuti proses wawancara, hingga akhirnya mendapat kabar bahwa mereka lolos.

“Setelah beberapa bulan kami diinfokan kalau kami lulus, lolos sebagai volunteer Asian Games dan Asian Para Games,” ujarnya.

2. Dapat Pengalaman Baru

Sofia mengatakan pengalaman menjadi volunteer justru memberikan sesuatu yang tidak didapat ketika hanya datang sebagai penonton.

“Kita bisa mengikuti suatu event yang mana kita itu masuk ke dalam acaranya itu sendiri tanpa menginginkan imbalan dari pihak tersebut,” katanya.