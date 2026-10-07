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Bangganya Prabowo Subianto Lihat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |01:05 WIB
Bangganya Prabowo Subianto Lihat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Bangganya Prabowo Subianto lihat Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
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PRESIDEN Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia juara edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final menghadapi Thailand berlangsung dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 5 Oktober 2026 malam WIB.

1. Laga Dramatis Timnas Indonesia vs Thailand

Pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung ketat sejak awal. Timnas Indonesia dan Thailand saling berupaya memecah kebuntuan hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir waktu normal.

Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-84. Dean James membawaTimnas  Indonesia unggul 1-0 melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tendangan bebas didapatkan usai pemain Thailand Nicholas Mickelson melakukan pelanggaran yang membuatnya diusir ke luar lapangan akibat akumulasi kartu kuning. 

Gol itu membuat semangat skuad Garuda semakin menyala, tetapi Thailand memberikan respons cepat. Tiga menit berselang, Iklas Sanron menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-87. Skor imbang bertahan hingga berakhirnya waktu normal dan membuat pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan.

Drama berlanjut pada babak tambahan. Thailand berbalik unggul melalui Peerapol Chamrasamee pada menit ke-111. Namun, Timnas Indonesia tidak menyerah. Lima menit kemudian, Elkan Baggott mencetak gol pada menit ke-116 untuk mengubah skor menjadi 2-2 dan kembali menghidupkan harapan Merah Putih.

Tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan berakhir. Gelar juara pun harus ditentukan melalui adu penalti.

Dalam babak penentuan tersebut, para pemain Timnas Indonesia mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Skuad Garuda akhirnya menuntaskan adu penalti dengan kemenangan 4-2 atas Thailand dan memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi milik Timnas Indonesia.

 

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