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Bangganya Thom Haye Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |01:05 WIB
Bangganya Thom Haye Antar Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Thom Haye membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Instagram/@thomhaye)
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GELANDANG Timnas Indonesia Thom Haye bangga mencetak sejarah dengan membawa timnya juara FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia menjadi juara setelah menang adu penalti atas Thailand dengan skor 4-2 dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 malam WIB.

Timnas Indonesia perlu 35 tahun untuk kembali merasakan gelar juara. Gelar terakhir yang disabet Timnas Indonesia tercipta pada SEA Games 1991.

Thom Haye bangga membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Instagram/@thomhaye)
Thom Haye bangga membawa Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: Instagram/@thomhaye)

1. Terasa Spesial bagi Thom Haye

Thom Haye mengatakan trofi FIFA ASEAN Cup 2026 begitu spesial buatnya. Sebab, trofi ini merupakan gelar pertama Thom Haye bersama Timnas Indonesia.

"Sejarah tercipta," kata Thom Haye dalam unggahan terbaru di Instagram-nya, @thomhaye.

"Ada banyak hal di balik momen ini. Itulah yang membuatnya terasa begitu baik. Sebuah trofi untuk merayakan dan kenangan yang akan kita bagikan selamanya," lanjut gelandang Persib Bandung tersebut.

 

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