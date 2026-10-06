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John Herdman Cari Alphonso Davies-nya Indonesia, Harap Bisa Main di Liga Champions!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |20:59 WIB
John Herdman Cari Alphonso Davies-nya Indonesia, Harap Bisa Main di Liga Champions!
John Herdman ingin temukan pemain-pemain hebat untuk Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
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PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman siap mencari pemain muda potensial di Tanah Air yang dapat berkembang dan tampil di Liga Champions suatu hari nanti. Ia pun mencari "Alphonso Davies-nya Indonesia", pesepakbola asal Kanada yang memiliki bakat luar biasa.

Alphonso Davies saat ini membela Bayern Munich dan menjabat sebagai kapten tim nasional Kanada. John Herdman sempat menangani Aphonso Davies saat memimpin Timnas Kanada pada 2018-2022.

Alphonso Davies saat membela Timnas Kanada.
Alphonso Davies saat membela Timnas Kanada.

1. Siap Pantau Kompetisi Lokal

John Herdman mengatakan siap totalitas mencari pemain-pemain berbakat di Indonesia. Karena itu, ia akan memantau perkembangan pemain di kompetisi lokal demi menemukan pemain sekelas Alphonso Davies.

"Saya sangat berharap kami bisa menemukan Alphonso Davies-nya Indonesia, pemain berikutnya dari negara ini yang bisa bermain di Liga Champions," kata John Herdman dalam konferensi pers pascalaga Timnas Indonesia vs Thaland.

2. Mulai Paham Karakter Sepakbola Indonesia

Pelatih asal Inggris itu mengatakan dengan menetap di Indonesia membuatnya semakin mengenali karakter sepakbola tanah air. Ia pun cukup menikmati saat menyaksikan berbagai laga kompetisi lokal.

"Saya terus memantau. Saya tinggal di Indonesia dan menyaksikan setiap pertandingan, termasuk pertandingan lokal," tegas pelatih yang membawa Timnas Kanada lolos Piala Dunia 2022.

 

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