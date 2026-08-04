Kisah Timnas Indonesia yang Tertunduk Lesu Tinggalkan Stadion Pakansari Setelah Dibantai Vietnam 0-3

TIMNAS Indonesia tertunduk lesu meninggalkan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada Senin 3 Agustus 2026 malam WIB. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tertunduk setelah tumbang 0-3 dari Vietnam di lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Berdasarkan pantauan Okezone, Timnas Indonesia meninggalkan stadion pukul 23.50 WIB. Timnas Vietnam yang meraih kemenangan justru lebih dahulu meninggalkan stadion pukul 22.47 WIB.

Momen pemain Timnas Indonesia menniggalkan Stadion Pakansari. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Raut Kecewa di Wajah Timnas Indonesia

Raut wajah kecewa jelas terlihat dari skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Sebab, skuad asuhan John Herdman gagal meraih kemenangan di laga kandang yang dihadiri 27 ribu suporter.

Dalam laga tersebut, skuad asuhan John Herdman kewalahan meladeni permainan agresif Vietnam. Tiga gol Vietnam dicatatkan Nguyen Van Vi (6'), Nguyen Hai Long (14'), dan Nguyen Xuan Son (71').

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan enam poin. Sementara itu, Vietnam bercokol di posisi puncak klasemen dengan tujuh poin, sama persis dengan Singapura di posisi dua.