Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Peluk Haru Elkan Baggott ke Erick Thohir Setelah Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |18:05 WIB
Kisah Peluk Haru Elkan Baggott ke Erick Thohir Setelah Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
Elkan Baggott memberi pujian kepada Erick Thohir setelah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SETELAH Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 5 Oktober 2026, Elkan Baggott bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Elkan Baggott melontarkan pujian kepada Erick Thohir yang dinilai telah membangun sepakbola Indonesia.

“Sejak Anda datang, Anda membawa banyak perubahan bagi sepakbola Indonesia,” kata Elkan Baggott kepada Erick Thohir.

Elkan Baggott memberi pujian kepada Erick Thohir. (Foto: PSSI)
Elkan Baggott memberi pujian kepada Erick Thohir. (Foto: PSSI)

Erick Thohir memberi respons merendah setelah mendapat pujian dari Elkan Baggott.  “Bukan saya, tapi kamu yang membawa perubahan,” tegas Erick Thohir.

Namun, Elkan Baggott tetap kekeuh dengan pendiriannya.  “Tidak, Anda yang membawa perubahan. Saya berterima kasih karena Anda membawa perubahan kepada semuanya, kepada federasi, kepada tim. Anda membawa semuanya ke tempat yang lebih baik. Saya berterima kasih,” lanjut Elkan Baggott, seraya melepaskan pelukan kepada Erick Thohir.

1. Elkan Baggott Tampil Gemilang di FIFA ASEAN Cup 2026

Kalimat itu terasa semakin bermakna karena beberapa jam sebelumnya Elkan Baggott menjadi salah satu pahlawan kemenangan Indonesia. Bek kelahiran Bangkok tersebut bermain penuh hingga adu penalti.

Saat Garuda tertinggal 1-2 pada babak tambahan waktu, ia muncul pada menit ke-116 dan mencetak gol penyama kedudukan melalui tembakan yang membentur bagian bawah mistar. Gol itu menjaga harapan Indonesia tetap hidup.

Dalam adu penalti, Elkan Baggott kembali menunjukkan keberanian. Eksekusinya berhasil, dan Indonesia akhirnya menang 4-2 setelah laga berakhir 2-2 hingga waktu normal serta perpanjangan waktu. Malam itu, ia bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga menyelamatkan mimpi jutaan suporter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/43/3246368/john_herdman_berpotensi_panggil_dean_zandbergen_ke_timnas_indonesia_okezone-XiJ0_large.jpg
John Herdman Cari Alphonso Davies-nya Indonesia, Harap Bisa Main di Liga Champions!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/43/3246330/timnas_indonesia_juara_fifa_asean_cup_2026_aldhi_chandra_okezone-Ejgd_large.jpg
Rizky Ridho Muncul di Threads Setelah Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/43/3234093/timnas_indonesia_menjadi_bulan_bulanan_vietnam_di_piala_aff_2026_okezone-kSTv_large.jpg
Kisah Timnas Indonesia yang Tertunduk Lesu Tinggalkan Stadion Pakansari Setelah Dibantai Vietnam 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/43/3228123/pssi_pers_gelar_water_break_jelang_timnas_indonesia_main_di_piala_aff_2026_okezone-IsJH_large.jpg
PSSI Pers Gelar Water Break, Satukan Optimisme demi Gelar Piala AFF Perdana bagi Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/43/3224745/erick_thohir_apresiasi_komisi_x_dpr_yang_menyetujui_proses_naturalisasi_mitchell_baker_dan_luke_vickery_okezone-dV18_large.jpg
Respons Erick Thohir Setelah Komisi X DPR Setujui Proses Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/43/3219545/kevin_diks_masuk_tim_terbaik_pekan_34_bundesliga_2025_2026_kevindiks2-JumW_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Masuk Tim Terbaik Pekan 34 Liga Jerman 2025-2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement