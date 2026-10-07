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Presiden FIFA Cerita Perkembangan Sepakbola Indonesia Setelah Tragedi Kanjuruhan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |00:05 WIB
Presiden FIFA Cerita Perkembangan Sepakbola Indonesia Setelah Tragedi Kanjuruhan
Gianni Infantino sebut perkembangan sepakbola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
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PRESIDEN FIFA Gianni Infantino cerita perkembangan sepakbola Indonesia setelah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu, 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang. Menurut Gianni Infantino, aspek keamanan menjadi perhatian utama saat menyelenggarakan pertandingan sepakbola di Indonesia.

Gianni Infantino menyampaikan perkembangan itu saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 siang WIB. Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas persoalan keamanan di persepakbolaan Indonesia.

Gianni Infantino dan Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Gianni Infantino dan Erick Thohir di Istana Kepresidenan Jakarta. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

“Ya, keamanan sangat penting. Keamanan sangat krusial bagi sepakbola. Kami juga membicarakan masalah keamanan dalam pertemuan tadi, dan segala sesuatunya akan dilakukan untuk menjamin keamanan di seluruh pertandingan," kata Gianni Infantino di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

1. Terus Bantu Indonesia

Ia menegaskan, keamanan merupakan salah satu prioritas pemerintah Indonesia dan Federasi Sepakbola Dunia tersebut. FIFA juga memastikan memberikan dukungan kepada Indonesia terutama dalam aspek keamanan selama pelaksanaan berbagai turnamen, termasuk FIFA ASEAN Cup 2026 yang baru saja berakhir.

“Keamanan merupakan salah satu prioritas pemerintah dan federasi sepakbola. FIFA, dengan keahlian yang kami miliki akan terus membantu," tegas Gianni Infantino.

2. Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

Timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 5 Oktober 2026 malam WIB.

 

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