Rizky Ridho Muncul di Threads Setelah Bawa Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026

SETELAH melewati pertandingan penuh drama hingga adu penalti antara Timnas Indonesia vs Thailand di Final FIFA ASEAN Cup 2026, Rizky Ridho akhirnya bisa bernapas lega. Bek Timnas Indonesia itu menyapa warga Threads pada Selasa (6/10/2026) setelah Timnas Indonesia memastikan diri sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Rizky Ridho menuliskan pesan singkat di Threads yang langsung disambut ramai netizen. Dengan gaya santai, ia menyinggung ketegangan yang dirasakan sepanjang pertandingan melawan Thailand.

Rizky Ridho muncul di Threads setelah Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

“Selamat pagi warga threads, jantung aman ,” tulis Rizky Ridho.

1. Banjir Komentar

Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar dari netizen yang ikut merasakan tegangnya perjuangan Timnas Indonesia di final. Salah satu akun bahkan menyinggung perjalanan Rizky Ridho bersama Timnas Indonesia sejak kelompok umur yang akhirnya berbuah trofi di level senior.

“Ridhoooo akhirnya Dooo perjuangan lu dari kelompok umur terbayar Dhoo, mo nanges aku cokkk,” tulis akun menggel***.

Ada pula netizen yang mengingatkan betapa tegangnya pertandingan hingga membuat para pemain nyaris ikut menjadi sasaran amarah suporter.

“Ner bener ya lo dhooo. Hampir aja dihujat 1 negara,” tulis akun winda**.

“Rada goyah dikitt do sumpahh, maaciw ya do egi elkan huaaaa padahal udh nangis itu pas kebobola 2-1,” tulis akun anggi***.