TIM bulu tangkis junior Indonesia meraih kemenangan kedua pada babak penyisihan Grup C2 World Junior Championships (WJC) 2026. Skuad Merah-Putih mengalahkan Sri Lanka dengan skor meyakinkan 2-0.
Hasil manis ini mengantarkan Indonesia ke babak playoff. Sebelum merebut kemenangan atas Sri Lanka, Tim Merah-Putih lebih dulu mengukir hasil positif atas Azerbaijan 2-0.
Tim Merah-Putih sukses mengalahkan Sri Lanka di Cairo International Stadium, Mesir pada Selasa (6/10/2026). Indonesia tampil solid dalam dua set yang dimainkan menghadapi Sri Lanka.
Pada set pertama, Indonesia menang 55-38, kemudian kembali mengamankan kemenangan dengan skor 55-35 pada set kedua. Indonesia langsung membuka keunggulan pada set pertama melalui pasangan ganda campuran Moses Andar Simanjuntak/Reya Azzahra Yulianti. Mereka menang 11-3 atas Keneth Aruggoda/Isuri Attanayake.
Selsi Josika/Yashinta Ristyna Putri kemudian memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 22-11. Jolin Angelia yang turun di nomor tunggal putri kemudian membawa Indonesia unggul 33-21.
Fardhan Rainanda Joe memperlebar jarak menjadi 44-32. Pasangan ganda putra Raihan Daffa Edsel Pramono/Anju Siahaan menutup set pertama dengan skor 55-38.
Memasuki set kedua, Indonesia kembali menunjukkan permainan yang konsisten. Muhammad Luthfi Habibi/Atresia Naufa Candani membuka perolehan poin dengan membawa Indonesia unggul 11-5.
Halifia Usni Pratiwi/Aurelia Syakira Putri kemudian menambah keunggulan Indonesia menjadi 22-14. Mayla Cahya Afilian Pratiwi membawa Merah Putih semakin menjauh 33-23 sebelum Radithya Bayu Wardhana membuat skor menjadi 44-28.
Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Faizal Pangestu kemudian memastikan Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 55-35. Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia meraih kemenangan kedua secara beruntun di Grup C2.