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Hasil World Junior Championships 2026: Indonesia Lolos ke Playoff Usai Hajar Sri Lanka 2-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |21:22 WIB
Hasil World Junior Championships 2026: Indonesia Lolos ke Playoff Usai Hajar Sri Lanka 2-0!
Indonesia menang 2-0 atas Sri Lanka di ajang World Junior Championships 2026. (Foto: X/@INA_Badminton)
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TIM bulu tangkis junior Indonesia meraih kemenangan kedua pada babak penyisihan Grup C2 World Junior Championships (WJC) 2026. Skuad Merah-Putih mengalahkan Sri Lanka dengan skor meyakinkan 2-0.

Hasil manis ini mengantarkan Indonesia ke babak playoff. Sebelum merebut kemenangan atas Sri Lanka, Tim Merah-Putih lebih dulu mengukir hasil positif atas Azerbaijan 2-0.

Indonesia menang mutlak atas Sri Lanka. (Foto: X/@INA_Badminton)
Indonesia menang mutlak atas Sri Lanka. (Foto: X/@INA_Badminton)

1. Kemenangan Mutlak Indonesia atas Sri Lanka

Tim Merah-Putih sukses mengalahkan Sri Lanka di Cairo International Stadium, Mesir pada Selasa (6/10/2026). Indonesia tampil solid dalam dua set yang dimainkan menghadapi Sri Lanka. 

Pada set pertama, Indonesia menang 55-38, kemudian kembali mengamankan kemenangan dengan skor 55-35 pada set kedua. Indonesia langsung membuka keunggulan pada set pertama melalui pasangan ganda campuran Moses Andar Simanjuntak/Reya Azzahra Yulianti. Mereka menang 11-3 atas Keneth Aruggoda/Isuri Attanayake.

Selsi Josika/Yashinta Ristyna Putri kemudian memperbesar keunggulan Indonesia menjadi 22-11. Jolin Angelia yang turun di nomor tunggal putri kemudian membawa Indonesia unggul 33-21. 

Fardhan Rainanda Joe memperlebar jarak menjadi 44-32. Pasangan ganda putra Raihan Daffa Edsel Pramono/Anju Siahaan menutup set pertama dengan skor 55-38.

Memasuki set kedua, Indonesia kembali menunjukkan permainan yang konsisten. Muhammad Luthfi Habibi/Atresia Naufa Candani membuka perolehan poin dengan membawa Indonesia unggul 11-5.

Halifia Usni Pratiwi/Aurelia Syakira Putri kemudian menambah keunggulan Indonesia menjadi 22-14. Mayla Cahya Afilian Pratiwi membawa Merah Putih semakin menjauh 33-23 sebelum Radithya Bayu Wardhana membuat skor menjadi 44-28.

Pasangan Joseph Marcellino Kyta/Faizal Pangestu kemudian memastikan Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 55-35. Hasil tersebut sekaligus memastikan Indonesia meraih kemenangan kedua secara beruntun di Grup C2.

 

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