HOME SPORTS NETTING

Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |14:51 WIB
Kisah Alwi Farhan, Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Juara BWF World Junior Championships Nomor Tunggal Putra
Alwi Farhan satu-satunya juara BWF World Championships nomor tunggal putra asal Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

KISAH Alwi Farhan, satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang juara BWF World Junior Championships nomor tunggal putra akan diulas Okezone. Alwi Farhan resmi masuk pemusatan latihan nasional (Pelatnas) PBSI yang terletak di Cipayung, Jakarta Timur pada 2022.

Saat itu, Alwi Farhan masih berusia 16 tahun alias belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Di tahun yang sama masuk Pelatnas PBSI, Alwi Farhan langsung tampil di BWF World Junior Championships 2022.

alwi farhan

Ia membantu tim beregu Indonesia merebut medali perunggu. Sementara di nomor individu, Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan kedua! Sayangnya, perjalanan Alwi Farhan dihentikan pebulu tangkis Thailand, Panitchapon Teeraratsakul, di babak kedua dengan skor 17-21 dan 16-21.

1. Juara Dunia Junior 2023

Setahun berselang, Alwi Farhan kembali turun di BWF World Junior Championships. Ia membawa tim beregu Indonesia meraih medali perak. Sementara di nomor individu alias tunggal putra, Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan keempat.

Hasilnya, Alwi Farhan tampil gemilang. Di perempatfinal, Alwi Farhan menang 21-19 dan 21-19 atas unggulan keenam asal China, Wang Zijun. Lanjut di semifinal, Alwi Farhan mengalahkan pebulu tangkis India, Ayush Shetty dengan skor 21-18 dan 21-15.

Di final BWF World Junior Championships 2023, Alwi Farhan mengalahkan unggulan ketiga asal China, Hu Zhean, dengan skor 21-19, 19-21 dan 21-14. Alwi Farhan pun mencetak sejarah saat itu.

 

Halaman:
1 2
