Juara World Junior Championships 2026, 3 Pebulu Tangkis Muda Indonesia Banjir Bonus

TIGA pebulu tangkis muda Indonesia banjir bonus usai jadi juara World Junior Championships 2026 (WJC 2026) nomor perorangan. Mereka adalah Radithya Bayu Wardhana serta ganda campuran Muhammad Luthfi Habibi dan Dian Ramadhani Mukti.

Tak hanya atlet, Bakti Olahraga Djarum Foundation juga memberikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang berperan dalam mengantarkan para pemain meraih prestasi. Total bonus sebesar Rp200 juta diberikan dalam acara penghargaan di Super Soccer Arena, Sabtu 7 November.

1. Jadi Batu Loncatan

Pada nomor individu atau Eye Level Cup World Junior Championships 2026, Radithya berhasil merebut gelar juara tunggal putra setelah memenangi final sesama wakil Indonesia melawan Fardhan Rainanda Joe. Ia menang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 15-9, 11-15, dan 15-8.

Prestasi serupa ditorehkan pasangan ganda campuran Muhammad Luthfi Habibi/Dian Ramadhani Mukti. Mereka sukses mengalahkan wakil China, Feng Yi Lang/Li Meng Han, melalui pertandingan sengit tiga gim dengan skor 17-15, 8-15, dan 16-14.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengapresiasi perjuangan para atlet muda PB Djarum yang telah memberikan hasil terbaik untuk Indonesia. Ia berharap gelar juara tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus bekal bagi para atlet sebelum melangkah ke level senior.

“Selamat kepada para atlet PB Djarum yang telah membuktikan diri di panggung dunia. Saya berharap, gelar juara ini dapat menjadi pelecut motivasi para atlet junior untuk dapat mencetak prestasi lebih tinggi lagi dan juga menjadi modal penting terutama ketika nanti melangkah ke jenjang senior, karena di level senior persaingan menjadi yang terbaik di dunia akan semakin ketat,” tutur Yoppy.

Menurut Yoppy, keberhasilan tersebut juga menjadi motivasi bagi PB Djarum untuk terus mencari dan membina bibit-bibit pebulu tangkis potensial dari berbagai daerah di Indonesia. Terlebih, dua dari tiga atlet yang meraih gelar juara WJC 2026, yakni Radithya Bayu Wardhana dan Dian Ramadhani Mukti, merupakan lulusan Audisi Umum PB Djarum.

“Kemenangan ini juga merupakan bukti bahwa proses pembinaan yang kami bangun harus dimulai sejak dini. Kami bersyukur, dua dari tiga atlet PB Djarum yang juara di WJC 2026 merupakan lulusan Audisi Umum PB Djarum,” kata Yoppy.

“Ini menunjukkan Audisi Umum bukan pintu masuk bergabung dengan PB Djarum, tetapi gerbang untuk menjadi pebulu tangkis dunia. Ke depan, kami akan terus menyelenggarakan Audisi Umum agar regenerasi terus berjalan dan Indonesia selalu melahirkan pahlawan bulu tangkis,” jelasnya.

2. Bangga

Sementara itu, Radithya mengaku bangga bisa langsung meraih gelar juara dalam debutnya di World Junior Championships 2026. Pebulu tangkis kelahiran Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tersebut tidak menyangka bisa membawa pulang medali emas pada penampilan perdananya di kejuaraan dunia junior.

“Ini pertama kali saya mengikuti World Junior Championships dan alhamdulillahnya saya bisa jadi juara. Saya masih merasa ini mimpi, apalagi lawan di final juga tidak mudah, sengit sekali,” tutur Radithya.

Radithya mengakui pertandingan final melawan Fardhan bukan perkara mudah. Terlebih, ia sempat beberapa kali menelan kekalahan saat berhadapan dengan lawannya tersebut di turnamen sebelumnya.

Namun, pengalaman dari pertemuan terdahulu menjadi modal bagi Radithya untuk mempelajari pola permainan Fardhan. Ia juga sudah mempersiapkan diri untuk menjalani pertandingan hingga tiga gim.

“Tapi karena pernah bertemu di turnamen lainnya, saya berusaha mempelajari permainan dia dan juga bersiap bermain hingga tiga gim. Alhamdulillah, walaupun di game kedua sempat hilang fokus, tapi saya bisa membalikkan keadaan di game ketiga dan bisa juara,” tandasnya.

Di sisi lain, pasangan Luthfi/Dian juga mengaku bersyukur bisa menuntaskan perjuangan di World Junior Championships 2026 dengan gelar juara. Mereka menyebut pencapaian tersebut merupakan buah dari konsistensi latihan, kerja keras, serta pengorbanan yang telah dilalui selama ini.

“Kami sangat bangga dan bersyukur karena gelar juara dunia ini diraih melalui proses serta perjuangan yang tidak mudah. Keberhasilan ini kami persembahkan untuk Indonesia, kedua orang tua, tim pelatih, tim pendukung, serta seluruh suporter yang terus memberikan doa dari awal hingga akhir,” kata Dian.