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All Indonesian Final, Radithya Bayu Wardhana Juara BWF World Junior Championships 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |21:26 WIB
All Indonesian Final, Radithya Bayu Wardhana Juara BWF World Junior Championships 2026
All Indonesian Final, Radithya Bayu Wardhana Juara BWF World Junior Championships 2026 (Instagram/@badminton.ina)
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JAKARTA - Pebulu tangkis Indonesia, Radithya Bayu Wardhana, berhasil keluar sebagai juara tunggal putra pada ajang BWF World Junior Championships 2026. Pada laga final, ia mengalahkan tunggal putra Indonesia lainnya, Fardhan Rainanda Joe. 

1. Jalannya Laga 

Laga final itu digelar Stadion Internasional Kairo, Mesir, Sabtu (17/10/2026) malam. Radithya Bayu Wardhana menang atas  Fardhan Rainanda Joe dalam pertandingan yang berlangsung 3 gim, yaitu 15-9, 11-15, dan 15-8. 

Pada gim pertama, mulanya pertandingan berjalan dengan ketat. Skor sempat sama kuat 3-3. 

Namun, Radithya Bayu Wardhana berhasil tancap gas meninggalkan lawannya hingga unggul jauh 10-3. Ia pun menutup gim pertama dengan skor 15-9. 

Pada gim kedua, Fardhan Rainanda Joe mencoba bangkit. Perolehan poin kedua cukup ketat. Fardhan Rainanda Joe sempat unggul 5-2. Namun, Radithya Bayu Wardhana berhasil menyamakan kedudukan. 

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