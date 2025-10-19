Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Junior Championships 2025: Zaki Ubaidillah Harus Puas Jadi Runner up

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |18:25 WIB
Hasil BWF World Junior Championships 2025: Zaki Ubaidillah Harus Puas Jadi Runner up
Moh Zaki Ubaidillah harus puas menjadi runner up di ajang BWF World Junior Championships 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

GUWAHATI – Moh Zaki Ubaidillah harus puas menjadi runner up di ajang BWF World Junior Championships 2025. Di babak final, ia takluk dari Liu Yang Ming Yu, 10-15 dan 11-15.

Bermain di National Centre of Excellence, Guwahati, India, Minggu (19/10/2025) sore WIB, Ubed -sapaan akrabnya- agresif sejak gim pertama. Ia terlibat adu poin dengan Yang.

Moh Zaki Ubaidillah dapat bonus dari PB Djarum. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Sementara waktu, Ubed masih tertinggal 9-12 dari lawan. Namun, ia masih berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan poin meskipun tidak mudah.

Yang Ming akhir meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Hal tersebut setelah mampu mengalahkan Ubed dengan selisih poin 15-10.

Dalam gim kedua, Yang Ming tampil begitu percaya diri. Tentunya hal tersebut karena meraih hasil maksimal dalam gim pertama.

 

Halaman:
1 2
