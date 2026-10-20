Usai Juara BWF World Junior Championships 2026, Radithya Bayu Berharap Masuk Pelatnas PBSI

TUNGGAL putra muda Indonesia, Radithya Bayu Wardhana berhasil menjuarai BWF World Junior Championships 2026. Pencapaian luar biasa itu jelas membuat Radithya merasa senang, namun ia enggan berpuas diri karena masih banyak target yang ingin ia capai, salah satunya menembus Pelatnas PBSI.

Sebelum juara, laga sengit sesama wakil Indonesia tersaji di partai final tunggal putra BWF World Junior Championships 2026. Radithya Bayu Wardhana keluar sebagai pemenang setelah menumbangkan rekan sejawatnya, Fardhan Rainanda Joe, lewat pertarungan tiga gim dengan skor 15-9, 11-15, dan 15-8 di Cairo International Stadium, Kairo, Mesir, Sabtu 17 Oktober 2026.

Kemenangan ini terasa makin istimewa bagi Radithya karena ajang tersebut merupakan penampilan perdana yang langsung berbuah manis di panggung dunia junior.

“Alhamdulillah, puji syukur bisa juara di WJC yang pertama kali saya ikuti,” tutur Radithya, dikutip dari PB Djarum, Selasa (19/10/2026).

Mengawali gim pertama dengan apik, Radithya sempat mendapat perlawanan ketat dari Fardhan sebelum akhirnya berhasil mengamankan keunggulan. Namun, kewaspadaannya sempat melorot pada gim kedua hingga Fardhan mampu membalikkan keadaan. Beruntung, ia sanggup memulihkan fokus pada gim penentu untuk menyegel gelar juara.

1. Ingin Masuk Pelatnas PBSI

Keberhasilan berdiri di podium tertinggi kejuaraan bulu tangkis junior paling bergengsi sejagat ini diakui Radithya bagaikan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.

Radithya Bayu Wardana. (Foto: PBSI)

"Masih berasa mimpi karena tidak menyangka bisa juara dunia junior. Namun, saya belum puas karena masih ada tantangan yang lebih sulit ke depannya,” sambung Radithya.

Pintu menuju level yang lebih tinggi kini terbuka lebar. Berkat raihan gelar juara dunia junior tersebut, Radithya berpeluang besar melangkah ke Pelatnas PBSI di Cipayung untuk mengasah kemampuannya bersama para pemain senior.