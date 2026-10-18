Kata-Kata Berkelas Radithya Bayu Usai Menjuarai BWF World Junior Championships 2026

KAIRO – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Radithya Bayu Wardhana, mengekspresikan rasa bahagianya usai sukses menyabet gelar juara BWF World Junior Championships (WJC) 2026. Ia merasa gelar juara iut sebagai modal berharga untuk meningkatkan penampilannya di masa mendatang.

Dalam laga final, Bayu mengalahkan rekan senegaranya Fardhan Rainanda Joe dengan poin 15-9, 11-15, dan 15-8. Laga tersebut berlangsung di Cairo International Stadium, Mesir, Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB.

1. Seperti Mimpi

Bayu mengakui tidak menyangka dapat menjadi juara dalam WJC 2026. Tentunya dia sangat bahagia dengan hasil manis tersebut meskipun harus berjuang keras untuk mengalahkan rekan senegaranya.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa ikut WJC untuk pertama kalinya dan langsung juara," kata Bayu dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/10/2026).

Radithya Bayu Wardana. (Foto: PBSI)

"Bisa juara dunia junior masih berasa seperti mimpi. Cukup puas saya rasa belum karena masih ada tantangan lagi kedepannya," tambahnya.

Bayu menegaskan tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang diraihnya. Dia pun akan berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat meraih prestasi demi prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia.