Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kata-Kata Berkelas Radithya Bayu Usai Menjuarai BWF World Junior Championships 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |12:00 WIB
Kata-Kata Berkelas Radithya Bayu Usai Menjuarai BWF World Junior Championships 2026
Tunggal putra Indonesia, Radithya Bayu. (Foto: PBSI)
A
A
A

KAIRO Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Radithya Bayu Wardhana, mengekspresikan rasa bahagianya usai sukses menyabet gelar juara BWF World Junior Championships (WJC) 2026. Ia merasa gelar juara iut sebagai modal berharga untuk meningkatkan penampilannya di masa mendatang.

Dalam laga final, Bayu mengalahkan rekan senegaranya Fardhan Rainanda Joe dengan poin 15-9, 11-15, dan 15-8. Laga tersebut berlangsung di Cairo International Stadium, Mesir, Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB.

1. Seperti Mimpi

Bayu mengakui tidak menyangka dapat menjadi juara dalam WJC 2026. Tentunya dia sangat bahagia dengan hasil manis tersebut meskipun harus berjuang keras untuk mengalahkan rekan senegaranya.

"Alhamdulillah, bersyukur bisa ikut WJC untuk pertama kalinya dan langsung juara," kata Bayu dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/10/2026).

Radithya Bayu Wardana. (Foto: PBSI)
Radithya Bayu Wardana. (Foto: PBSI)

"Bisa juara dunia junior masih berasa seperti mimpi. Cukup puas saya rasa belum karena masih ada tantangan lagi kedepannya," tambahnya.

Bayu menegaskan tidak akan berpuas diri dengan prestasi yang diraihnya. Dia pun akan berusaha meningkatkan kualitasnya agar dapat meraih prestasi demi prestasi untuk mengharumkan nama Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/40/3248576/raditya_bayu_wardhana-QPyV_large.jpg
All Indonesian Final, Radithya Bayu Wardhana Juara BWF World Junior Championships 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/40/3248560/ganda_campuran_m_luthfi_habibi_dian_ramadhani_mukti-kqiP_large.jpg
Luthfi/Dian Juara BWF World Junior Championships 2026 Usai Kalahkan Wakil China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/40/3248437/tiga_pebulu_tangkis_indonesia_menembus_final_world_junior_championships_2026-ufrE_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Tembus Final World Junior Championships 2026, Tunggal Putra Sumbang Gelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/40/3246697/jadwal_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_malaysia_di_semifinal_suhandinata_cup_2026_inabadminton-hEwf_large.jpg
Jadwal Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Malaysia di Semifinal Suhandinata Cup 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/40/3246371/indonesia_menang_2_0_atas_sri_lanka_di_ajang_world_junior_championships_2026_inabadminton-zR2i_large.jpg
Hasil World Junior Championships 2026: Indonesia Lolos ke Playoff Usai Hajar Sri Lanka 2-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/40/3248701//festival_senengminton_2026-ESux_large.jpeg
Festival SenengMinton Kudus 2026, Tanam Kecintaan Bulu Tangkis demi Lahirkan Juara Masa Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement