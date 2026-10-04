Klasemen Akhir Perolehan Medali Asian Games 2026: Raih 5 Emas, Tim Indonesia Posisi 16

KLASEMEN akhir perolehan medali Asian Games 2026 sudah diketahui. Setelah meraih lima medali emas, Kontingen Indonesia ada di posisi 16.

Asian Games 2026 yang digelar di Aichi-Nagoya, Jepang, resmi berakhir pada Minggu (4/10/2026) siang WIB. Cabang olahraga (cabor) berkuda menutup rangkaian pertandingan perebutan medali.

1. Lewati Target

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Bagi Kontingen Indonesia, Asian Games 2026 cukup berkesan karena sukses meraih lima medali emas. Itu sudah melampaui target yang dicanangkan Kemenpora RI untuk edisi kali ini.

Bulu tangkis menjadi cabor dengan penyumbang medali emas terbanyak. Tim Bulu Tangkis Putra dan pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin memberikan dua keping logam mulia tersebut.

Satu medali emas lainnya disumbangkan Rahmat Erwin Abdullah dari cabor angkat besi. Lalu, Desak Made Rita Kusuma Dewi menjadi yang terbaik di cabor panjat tebing nomor speed putri.

Kejutan muncul dari cabor panahan di mana Nurisa Dian Ashrifah menyumbangkan medali emas dari nomor compound individu putri. Ini adalah sumbangan emas pertama dari cabor tersebut!