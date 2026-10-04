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Kontingen Indonesia Tutup Asian Games 2026 dengan Raihan 5 Medali Emas, CdM Todotua Pasaribu: Alhamdulillah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |11:10 WIB
Kontingen Indonesia Tutup Asian Games 2026 dengan Raihan 5 Medali Emas, CdM Todotua Pasaribu: Alhamdulillah
CdM Todotua Pasaribu bersyukur Kontingen Indonesia menyabet lima medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
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KONTINGEN Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan raihan 5 medali emas. Chef de Mission (CdM) Todotua Pasaribu mengucap syukur atas capaian tersebut.

Tim Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan mencatatkan cukup positif karena mengumpulkan total 39 medali. Rinciannya, Merah Putih menyabet 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu.

1. Syukur

Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan Kemenpora RI, yakni 4 medali emas Pasaribu pun bersyukur dengan catatan Tim Indonesia.

“Alhamdulillah, puji syukur. Karena pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2026, hari terakhir dalam event Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, saya sebagai Chef de Mission Asian Games Tim Indonesia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak,” ujar Todotua dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Todotua secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kemenpora dan NOC Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada tim CdM untuk mengorganisasi kontingen atlet dan ofisial di Aichi-Nagoya. Tercapai target medali emas karena dukungan seluruh pihak.

“Setelah kita mengetahui total medali yang dicapai dan diraih oleh Tim Indonesia sebanyak 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu, tentunya ini adalah capaian yang terbaik," katanya.

 

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